Na krku má obvinenie z vraždy: Na východnom Slovensku poslal súd muža do väzby

Aby sa zabránilo pôsobeniu na svedkov, znalcov a spoluobvinených, bol obvinený mladý muž umiestnený do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí aj doživotie.

Okresný súd (OS) v Prešove v pondelok 13. januára 2020 rozhodol o vzatí do väzby 31-ročného Imricha. Polícia ho obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorej došlo 28. alebo 29. decembra 2019 v obci Zlaté v okrese Bardejov.

„Obvinený bol dnes sudcom pre prípravné konanie OS v Prešove vzatý do väzby na základe dôvodnej obavy, že by mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Tiež, že by mohol pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Návrhu prokurátora na vzatie obvineného do takzvanej preventívnej väzby súd podľa jej slov nevyhovel. „Súd tiež neprijal písomný sľub obvineného, nenariadil kontrolu obvineného technickými prostriedkami a napokon nenahradil väzbu obvinenému dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ doplnila Petrufová s tým, že proti rozhodnutiu OS v Prešove podali účastníci sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.

Ako koncom minulého roka informovala o prípade polícia, obhorené telo 57-ročného muža ležalo na zemi neďaleko zhoreného osobného motorového vozidla značky Škoda Felicia Combi medzi obcami Zlaté a Nižný Tvarožec. Pitva nebohého preukázala, že išlo o násilnú smrť.

Ak sa obvinenému vina preukáže, hrozí mu podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jany Ligdayovej trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie.

