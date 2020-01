24. január 2020 Jakub Forgács Správy Zo Slovenska Na rušenie spojov SAD Zvolen reagujú občania aj starostovia: Neberte nás ako rukojemníkov

Rušenie prímestských spojov vyvolalo veľké rozhorčenie. Nádej, že sa nakoniec nájde nejaké riešenie sporu BBSK a SAD Zvolen, dáva piatkové rokovanie.

Ľudia sa vo štvrtok poobede dozvedeli „mrazivú“ správu. Mimoriadne predstavenstvo Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen rozhodlo, že od soboty (25. januára) nebude SAD Zvolen premávať na prímestských linkách, ktoré zabezpečuje pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ako informoval predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny, výnimku budú tvoriť len linky, ktoré premávajú na základe tzv. osobitných zmlúv, uzavretých s jednotlivými samosprávami či podnikmi.

SAD Zvolen k tomuto kroku pristúpila po tom, ako BBSK podal podanie na súd o zrušenie tzv. Kotlebových dodatkov, ktoré umožňujú SAD účtovať BBSK určité mesačné zálohové platby a s týmto podaním na súde kraj aj uspel. Rušenie sa dotkne asi 120 spojov stoviek liniek na väčšine územia kraja a zasiahne mnohých ľudí, ktorí dochádzajú do miest za prácou či školou, čo predseda BBSK Ján Lunter považuje za hrubé vydieranie.

Rukojemníci sporu

Ihneď po vydaní správy o rušení prímestských spojov začali na sociálnych sieťach pribúdať komentáre rozhorčených ľudí, ktorí obviňovali jednu či druhú stranu. Mnohí netajili zúfalstvo.

Ivka v komentári pod článkom napísala: „Prímestskú linku potrebujeme nutne, využívame ju každý deň,“ „Zasa na to doplatia len obyčajní ľudia,“ doplnila Ema. „Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí, avšak v tomto prípade je to presne naopak – tým tretím je obyčajný občan, chodiaci do práce, ktorý je v tomto spore rukojemníkom,“ uviedla Eva. Práve označenie cestujúcich za rukojemníkov tohto sporu sa v komentároch opakovalo častejšie.

Výzva od starostov

Výzvu všetkým zainteresovaným stranám, ktoré zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu v BBSK, adresovali starostovia obcí Banskobystrického okresu. V reakcii na ohlásené zastavenie prevádzky prímestských liniek od soboty 25. januára vyzývajú strany sporu, aby neohrozovali základné potreby obyvateľov regiónu.

„Neberte nás ako rukojemníkov vo vašom spore o ekonomické a právne záujmy,“ píše sa v liste, ktorý starostovia zaslali TASR. Zároveň žiadajú o bezodkladné riešenie autobusovej dopravy vo verejnom záujme tak, aby neboli ohrozené bežné potreby pracujúcich občanov, žiakov a študentov všetkých škôl a dôchodcov.

Pomôže rokovanie?

Nádej, že sa nakoniec nájde nejaké riešenie, dáva piatkové (24. januára) rokovanie vedenia BBSK so zástupcami dopravcu na Úrade BBSK. „Začiatok rokovania je naplánovaný na 13:00,“ uviedla Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie BBSK.

Tému pre vás ďalej sledujeme a o výsledkoch rokovania vás budeme informovať.

