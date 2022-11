Zdroj: stolicky24.sk Nadčasové kreslo ušiak v modernom prevedení Kreslo ušiak v sebe ukrýva históriu, neuveriteľný komfort a funkčnosť. Pri predstave útulného a pohodlného interiéru obývačky nám ako prvé napadne veľké pohodlné kreslo, ktoré nás bude sprevádzať počas dlhých jesenných večerov strávených doma. Áno, a tým je kreslo ušiak. 7. november 2022 Tlačové správy

7. november 2022 Tlačové správy Nadčasové kreslo ušiak v modernom prevedení Kreslo ušiak v sebe ukrýva históriu, neuveriteľný komfort a funkčnosť. Pri predstave útulného a pohodlného interiéru obývačky nám ako prvé napadne veľké pohodlné kreslo, ktoré nás bude sprevádzať počas dlhých jesenných večerov strávených doma. Áno, a tým je kreslo ušiak.

Ponúka nám to najpríjemnejšie pohodlie, ktoré si môžeme dopriať po náročnom pracovnom dni, sprevádza nás pri sledovaní obľúbeného seriálu, alebo si v ňom môžeme vychutnať večerné čítanie rozprávok deťom. Kreslá ušiak sa v našich interiéroch objavujú už vyše 400 rokov, aký je teda ich fenomén?

Kreslá ušiak s históriou v pozadí

História kresla ušiak siaha až do roku 1600, kedy ste v domácnostiach obyvateľov chladnej a upršanej Veľkej Británie mohli naraziť na prototyp ušiaka stojaceho priamo pri krbe – kreslo Wingback Chair. Išlo o mimoriadne inovatívny model odpočinkového kresla, ktorého charakteristickým znakom boli čalúnené bočné steny, ktoré ako krídla či „uši“ chránili sediace ženy pred nepríjemným prievanom. A či je táto história pravdivá ? Nadšenci interiérového dizajnu ponúkajú aj druhú verziu histórie týkajúcu sa čias Ľudovíta XVI., v ktorých sa francúzski dizajnéri predháňali v nápadoch vytvoriť dokonalé kreslo pre šľachtu. Preto je ich súčasťou vysoké operadlo pripomínajúce panovnícky trón. Odhliadnuc od toho, ktorý z vyššie uvedených príbehov je pravdivý, výsledkom sú krásne a pohodlné kreslá ušiak, ktoré vzbudzujú obdiv a túžbu už po stáročia.

Ušiaky považované za najpohodlnejšie relaxačné kreslá

Existuje pohodlnejšie miesto na relaxáciu ako veľké a mäkké sedadlo, vysoké operadlo, široké opierky rúk a opierka pre unavené nohy? Presne také je kreslo ušiak, ktoré spĺňa všetky požiadavky ľudí, ktorí chcú relaxovať doma. Môžete si v ňom oddýchnuť, prikryť sa dekou, oprieť hlavu o mäkké „ušká“ a byť ponorení do čítania alebo do deja vášho obľúbeného seriálu. Množstvo poťahových materiálov vám umožňuje vybrať si jemnú a hodvábnu látku, ktorá tiež výrazne zvýši úroveň pohodlia. Ušiaky sú mimoriadne pohodlné kreslá do obývačky, ktorým sa dá len ťažko vyrovnať.

Kreslá do obývačky – má ikonický ušiak konkurenciu?

Hľadajúc inšpirácie pri zariaďovaní bytového interiéru je nemožné nenatrafiť na krásny dizajn obývačky, detskej izby či spálne, kde jedným z hlavných prvkov je nadčasový ušiak. Prečo je však ušiak v našich interiéroch už roky prítomný a nie je nahradený iným modelom kresla alebo pohovkou?

Nuž, odpoveď je veľmi jednoduchá – máme radi miesto určené na oddych len pre seba. Väčšina z nás má doma obľúbené kreslo alebo miesto na gauči, kde si každý deň sadneme a cítime sa príjemne, bezpečne a pohodlne.

Je to miesto, kde môžeme na 5 minút zavrieť oči, oddýchnuť a relaxovať po náročnom dni. Ušiaky fungujú perfektne ako relaxačné kreslá, no neexistuje dôstojný nástupca? To nie je tak celkom pravda. Existuje množstvo variant ikonického kresla, jednak sa zachováva klasická podoba, teda široké sedadlo, vysoké operadlo, mohutné opierky rúk a krátke, drevené nohy, kedysi otočené, teraz rovné. Na slovenskom trhu sa vyskytujú klasické ušiaky, taktiež ušiak v menšom prevedení, ako aj ušiaky s rôznymi farbami čalúnenia a vzormi. Výrobcovia takýchto kusov nábytku, ako napríklad značka SNAP, umožňujú individuálny výber vhodného čalúnenia pre dizajn interiéru a zároveň zabezpečujú najvyššiu kvalitu spracovania. Model Ušiak je navyše dostupný v súprave spolu s taburetom, ktorý je možné taktiež ľubovoľne personalizovať, a to ako z hľadiska materiálu, tak aj farby dreva.

Mnohonásobné využitie ikonických ušiakov

Dizajnéri nás každú sezónu prekvapujú novými modelmi a verziami ikonického kresla ušiak. Široký výber, ktorý je dostupný na trhu vám umožňuje nájsť perfektnú variantu, prispôsobenú našim potrebám. Sú ušiaky vhodné len ako kreslá do obývačky, kde spolu s pohovkou tvoria relaxačnú zónu? Určite nie. Tento kus nábytku sa ideálne hodí okrem iného aj do detskej izby, kde poskytne pohodlné miesto pre kojenie bábätka. Ušiak zaručí mamičke pohodlnú polohu a zmierni nepríjemné bolesti chrbtice. Ušiaky sú taktiež vhodné do komerčných priestorov ako sú reštaurácie, knihovne, hotely alebo kancelárie. Vďaka možnosti výberu látok, ktoré spomaľujú horenie je možné ušiak položiť na akékoľvek miesto, kde chceme vytvoriť útulný a pohodlný priestor. V tomto prípade sme obmedzení len našou predstavivosťou.

