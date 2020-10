30. október 2020 Správy Najnovší volebný PRIESKUM: Pellegrini by s vysokým náskokom porazil Matoviča

Ako by dopadli parlamentné voľby v októbri? S veľkým náskokom by sa ich víťazom stala strana Hlas-SD.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, ich víťazom by sa stala strana Hlas-SD so ziskom 26,5 percenta hlasov. Druhé miesto by obsadilo hnutie OĽANO (14,7 percenta) pred SaS (11,2 percenta).

Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 21. až 26. októbra realizovala agentúra Actly pre spravodajský portál Topky.sk na vzorke 1000 respondentov.

Na štvrtej pozícii by sa umiestnila strana Smer-SD (10,8 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina (6,8 percenta), ĽSNS (6,2 percenta) a Progresívne Slovensko (5,5 percenta).

Pod päť percent by získalo KDH (4,8 percenta), SNS (2,9 percenta), Za ľudí (2,9 percenta), Dobrá voľba (2 percentá), SMK-MKP (1,6 percenta), Kresťanská únia (1,1 percenta) a Spolu (1,1 percenta).

Strany Most-Híd a Vlasť by získali po 0,6 percenta hlasov a Socialisti.sk 0,4 percenta. Zvyšné subjekty by získali dovedna 0,4 percenta hlasov.

