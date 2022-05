Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Mali prísť tropické horúčavy, ale všetko je INAK: Prídu búrky a blesky! KEDY dorazia? Ak ste už boli nastavení na letný mód a slnkom zaliate dni, budete sklamaní. Z Rakúska k nám mieria búrky a lejaky. 30. máj 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Ešte nedávno predpovede avizovali týždeň v znamení začínajúceho leta. Od pondelka mali teploty stúpať smerom k 30 °C. Situácia sa však zmenila a mali by sme sa pripraviť na upršané dni.

Pondelok po sychravom víkende sa mierne oteplilo, v utorok už ale dorazia búrky. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Zhoršenie počasia prinesie studený front, ktorý začne pomerne rýchlo postupovať naším územím. Počas popoludnia sa už začnú nad južných Českom a nad Rakúskom formovať búrky.

„Tie by sa mali nad východnou polovicou Rakúska sformovať do línie na čele studeného frontu, ktorý budú postupovať smerom k nášmu územiu. Na nad naše územie by mali búrky doraziť okolo 22:00 hod.“ uvádza portál o utorkovom počasí.

Búrky so sebou prinesú aj silný vietor. Budú mať formu krátkodobých lejakov s vysokou bleskovou aktivitou.

Dažďu sa nevyhne takmer nikto. Búrky sa majú prehnať od západu skoro celým územím Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zatiaľ pred búrkami výstrahy nevydal.

