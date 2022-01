Zdroj: Facebook.com/Peter Nagy Music Namosúrený pohľad a legendárne zvonáče: Spoznávate známeho Slováka na FOTO? Známy spevák z Prešova prekvapil svojich fanúšikov fotografiou z mladosti, ktorú vytiahol zo súkromného archívu. 29. január 2022 Magazín

„Ťažké „Pelíšky“ a moje zvonáče,“ napísal na svojom profile sociálnej siete legendárny spevák Peter Nagy.

Ako ďalej uviedol, komentár patrí k fotografii z gymnázia so spolužiakmi, keď chodili na zemiakové brigády.

Kto si pamätá?

„Tie zvonáče sme šili spolu so sestrou z rolety na okná, v obchodoch za socializmu nič také nebolo. Babička nás učila základy na šijacom stroji. Vystrihol som podľa strihu z Burdy, zafarbil som farbou „Dúha“ a sestra mi všila zips. To bolo to najťažšie. Kto si pamätá?,“ pýta sa fanúšikov na Facebooku.

Nagy sa preslávil aj šatkou okolo krku a taktiež účesmi či legendárnym tancom. A hoci na to absolútne nevyzerá, v apríli bude mať Prešovčan 63 rokov.

