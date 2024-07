8. júl 2024 ELA Správy Zo zahraničia Naplní sa KATASTROFICKÝ scenár? Stredozemiu hrozí CUNAMI, Španieli sa pripravujú Medzivládna oceánografická komisia IOC pri organizácii UNESCO predstavila prognózu, ktorá je pre Európu hrozivá.

Šesťmetrové vlny

Odborníci varujú pred vlnou cunami, ktorá by mohla zasiahnuť španielske pobrežie v nasledujúcich tridsiatich rokoch. Spôsobilo by ju silné zemetrasenie, vlna by dosiahla výšku až šesť metrov.

Obyvatelia pobrežných oblastí by v takom prípade mali len niekoľko desiatok minút na útek do vnútrozemia. Niektoré španielske mestá sa už pripravujú.

V najbližších troch desaťročiach zasiahne stredomorské pobrežie vlna cunami. Ohnisko sa má nachádzať medzi pobrežím Málagy a severnou Afrikou, píše Euronews.

Španieli sa pripravujú

Zemetrasenie by mohlo mať na svedomí dvoj- až šesťmetrové vlny, ktoré by na španielske pobrežie mali doraziť len za 21 minút. Napríklad okolo pobrežia Málagy by mali obyvatelia na evakuáciu do vnútrozemia iba 21–35 minút.

V Španielsku je v rámci štátneho plánu civilnej ochrany pred rizikom cunami zavedený systém včasného varovania pred podmorským zemetrasením.

Podľa neho majú úrady koordinovať výstrahy, aby bola verejnosť včas evakuovaná do bezpečia. Napríklad španielske mesto Chipiona ležiace neďaleko Cádizu začína s prípravami proti cunami už teraz.

„Neočakávame dvadsaťmetrové vlny ako v Japonsku, Čile alebo na Sumatre, ale skôr jeden až dva metre,“ upresnila začiatkom roka Hélène Hébertová, národná koordinátorka francúzskej organizácie CENtre d'ALerte Tsunami (CENALT).

Od začiatku 20. storočia došlo v Stredozemnom mori a okolitých moriach k približne stovke cunami, to je asi 10 percent všetkých cunami na svete za toto obdobie.

Ilustračné foto

La primera señalización de evacuación en caso de #tsunami 🌊 de España, en Chipiona, en Andalucía, dentro del programa #TsunamiReady Paso histórico en la gestión del riesgo #tsunami en nuestro país, potencialmente el de más impacto al que tengamos que hacer frente. Esto marcha 💪 pic.twitter.com/KIeKAwvUvq — José M. González (@J_ManuelGC) June 18, 2022

Zdroj: Dnes24.sk