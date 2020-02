8. február 2020 Anton Hrachovský Voľby 2020 Nárast extrémizmu spôsobila podľa Kollára štátna mafia, Bugár sa volavky nebojí

V diskusnej relácii sa stretli Béla Bugár a Boris Kollár. Mizéria v štáte, zlá vymožiteľnosť práva a štátna mafia môžu podľa lídra Sme rodina za posilnenie extrémistických nálad.

Súdny proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej i zverejnená komunikácia obžalovaného Mariana K. cez aplikáciu Threema ovplyvnia februárové voľby do Národnej rady (NR) SR. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa na tom zhodli podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár a poslanec NR SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Áno, určite to ovplyvní voľby. Nepáči sa mi však, že niektorí parazitujú na nešťastí týchto dvoch mladých ľudí,“ vyhlásil Bugár. Kollár taktiež tvrdí, že vražda Kuciaka a Kušnírovej bude mať vplyv na parlamentné voľby. „Nemalo by to však zásadne zmeniť veci,“ podotkol.

Kollár priznal, že bol so Zsuzsovou v kontakte

Líder Sme rodina v relácii opätovne priznal, že v minulosti komunikoval s Alenou Zs., ktorá je spolu s ďalšími obžalovaná z vraždy novinára a jeho snúbenice. Kollár však podotkol, že s ňou komunikoval predtým, než vstúpil do politiky a že od roku 2013 už s ňou v kontakte nebol.

„Kontaktovala ma ako súkromnú osobu, chcela mi predať nejaké pozemky,“ vysvetlil s tým, že mu takto píše tisíce ľudí. Kollár odmieta, žeby Alene Zs. kupoval mercedes, priznal však, že jej finančne pomohol pri oprave auta. Ako tvrdí, pomáha tak aj iným ľuďom.

„Nevedel som, čo tá žena spácha o niekoľko rokov neskôr. Meno Alena Zs. mi ani nič nehovorilo, až neskôr spolu s redaktormi Markízy som ju stotožnil podľa starého telefónneho čísla, že je to ona,“ uviedol. Zároveň podotkol, že sa k tomu vopred priznal.

Bugár sa volavky nebojí

Bugár uviedol, že sa ho v minulosti snažili kontaktovať taktiež nejaké „volavky“, avšak on nikdy na takéto správy nereagoval. „Ja sa obávať nemusím,“ vyhlásil.

Pokiaľ má podľa Bugára niektorý z politikov iné predstavy o rodine a stretáva sa s takými ženami, je to jeho súkromná vec. „Pokiaľ to však môže mať vplyv na jeho rozhodnutia, je to nebezpečné,“ poznamenal.

Mizéria prehĺbila extrémizmus

Kollár s Bugárom diskutovali aj o náraste extrémistických strán a radikálnych politík na Slovensku. Predseda hnutia Sme rodina tvrdí, že sa tak deje pre „mizériu v štáte“, zlú vymožiteľnosť práva či pre vzniknutý systém štátnej mafie. „Na Slovensku sa extrémne kradne, klame a podvádza. My teraz musíme vrátiť ľuďom dôveru v štát,“ vyhlásil.

Ak sa stráca dôvera v demokratické štátne inštitúcie, podľa Bugára na tom parazitujú práve extrémisti. Myslí si taktiež, že ich nárastu pomáhajú aj tí, ktorí všetko označujú za zlé a všetko na Slovensku považujú za mafiu.

To, ako dopadnú parlamentné voľby a kto s kým zloží vládu, nie je podľa Kollára v súčasnosti vôbec jasné. „Dnes aj ten, čo si myslí, že má v prieskumoch desať percent, si nemôže byť istý, že sa dostane do parlamentu. Počkajme si na výsledky volieb,“ povedal Kollár. Bugár uviedol, že každý z voličov má jeden hlas a je to veľká zodpovednosť.

