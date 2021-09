Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Našim susedom máme čo závidieť. Prahu zvolili za najkrajšie mesto sveta V kategórii najlepšie mesto planéty obsadila Praha siedmu priečku. 19. september 2021 Zo zahraničia

Hlavné mesto Česka sa stalo podľa prieskumu magazínu Time Out najkrajším mestom planéty. Informoval o tom v nedeľu webový spravodajský portál Novinky.cz.

Architektúra aj výhľady

Hodnotenie rebríčka sa zakladá na ankete medzi 27-tisíc ľuďmi na celom svete. Magazín sa samotných obyvateľov pýtal na kvality ich domovských miest, pričom na Prahe vyzdvihlo 83 percent rezidentov práve jej malebný vzhľad tvorený historickými ulicami, v ktorých sa snúbi gotika s renesanciou, barokom i secesiou.

„Či sa už túlate po Karlovom moste alebo sa pozeráte na Staromestský orloj, deň strávený v Prahe je vždy spojený s úchvatnou architektúrou,“ píše Time Out. „Nie sú to však len budovy, za vynikajúcimi výhľadmi zamierte do Letenských sadov a za niečím pokojnejším na nábrežie Vltavy,“ vymenúva tento globálny magazín ďalšie z pražských predností.

Okrem toho, že sa Praha stala v hlavnej kategórii rebríčka najkrajším a siedmym najlepším mestom sveta, obsadila tiež druhé miesto za relaxáciu. Podľa magazínu k českej metropole jednoducho patrí kúpiť si kávu a len tak si vychutnávať okolitú atmosféru.

Nasleduje Chicago

Za druhé najkrajšie mesto sveta zvolil časopis Chicago. Zvyšok rebríčka zatiaľ nie je k dispozícii, Time Out ho pravdepodobne zverejní postupne. Prvú priečku v hlavnom rebríčku najlepších miest obsadilo San Francisco, druhú Amsterdam a tretiu Manchester.

Medzinárodný týždenník The Economist zaradil medzi päť najbezpečnejších miest pre rok 2021 (v tomto poradí) Kodaň, Toronto, Singapur, Sydney a Tokio. Vyhodnocoval pritom 76 rôznych ukazovateľov v rámci osobnej, zdravotnej, environmentálnej, infraštruktúrnej a digitálnej bezpečnosti obyvateľov.

