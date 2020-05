31. máj 2020 Správy Zo Slovenska NÁVOD, ako neprísť o vyplatenú dovolenku a peniaze: Komu ju cestovka ihneď preplatí?

Novelu zákona o zájazdoch schválil slovenský parlament minulý týždeň.

Zdroj: TASR

Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Vyplýva to zo zákona o zájazdoch, ktorý v stredu (27. 5.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Do konca augusta

Ak pre mimoriadnu situáciu na Slovensku alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária môže zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy.

„Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021,“ uvádza sa v návrhu zákona.

Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby najneskôr do 14. septembra 2021.

„Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácii v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu,“ uvádza sa v právnej norme. Cestovná kancelária je potom povinná do 14 dní zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) uviedol, že jeho rezort sa pri tvorbe zákona inšpiroval Českou republikou a takéto riešenie pri zájazdoch prijalo už 12 krajín.

Výnimky

Návrh zákona tiež počíta s výnimkami. Odmietnuť náhradný zájazd písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde sú oprávnení ľudia nad 65 rokov.

Na preplatenie zájazdu ihneď budú mať nárok aj tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými.

Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti pre vyplatenie niektorých skupín klientov, v tom prípade zo štátneho fondu s týmto cieľom vytvoreného sa poskytne účelová pôžička na vykrytie toku peňazí.

Zdroj: TASR