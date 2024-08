Nejde len o nechutnosť. Prečo by ste podľa odborníkov NIKDY nemali MOČIŤ do bazéna?

Vedci varujú pred mixom chlóru a kyseliny močovej. Močenie do bazéna je podľa nich naozaj zlý nápad!

Je známym faktom, že chlór ničí baktérie a plesne a práve preto sa pridáva do bazénov. Ak si však myslíte, že zároveň práve preto nie je problém s vyprázdneným močového mechúra priamo v bazéne, vedzte, že je to omyl.

Nie je to len otázka ohľaduplnosti voči ostatným návštevníkom, pre ktorých to je maximálne nechutné. Vedci z Čínskej poľnohospodárskej univerzity v Pekingu a Purdue University v Indiane v USA zistili, že to môže mať potenciálne škodlivé zdravotné následky.