31. august 2024 Nemusíte chodiť do fitka: TOĽKOTO schudnete doma či pri bežných činnostiach! Nie ste zrovna milovníkom fitka? Nevadí, nemusíte vytiahnúť činky či päty z domu, aby ste sa dostali opäť do kondičky.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Chcete čosi schudnúť, no nie ste zrovna fanúšikmi uzavretých priestorov, kde všetci hromadne cvičia alebo jednoducho nemáte na takéto aktivity náladu alebo čas?

Skúste sa viac zamerať na bežné činnosti, verte, spálite peknú „kôpku kalórií.“

„Kalórie môžete spáliť pri domácich prácach okolo domu alebo na dvore. Telesná tvorba tepla (termogenéza) známa ako NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis – poz. red.) zahŕňa energiu, ktorú spálite pri čomkoľvek okrem spánku, jedenia alebo cvičenia. Prácou v dome alebo na dvore nakopnete metabolizmus, pomôže vám to zvládnuť telesnú hmotnosť,“ píše portál WebWD. Pozrite si zoznam aktivít, ktoré vás opäť dostanú do formy.

8) Vysávanie a umývanie podláh

Výpady vpred či vzad, presúvanie sa do izieb s vaším pomocníkom, to všetko zaručí, že za 30 minút spálite dostatok kalórií. Koľko? Napríklad pri váhe 54 kíl je to 99 kalórií, ak vaša ručička na váhe ukazuje číslo 68, odpočíta sa vám v prípade aktívneho vysávania alebo umývania podlahy až 166 kalórií.

7) Kosenie trávnika

Použitie ručne tlačenú kosačku, a máte pred sebou slušne naštartovaný tréning. Kosenie trávnika po dobu 30 minút zaručí, že s hmotnosťou 56 kíl dokáže spáliť až 135 kalórií a v prípade 83 kíl až 200 kalórií v rovnakom čase.

Zdroj: Dnes24.sk