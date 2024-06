Dnes o 10:57 ELA Správy Politika NEOFICIÁLNE výsledky eurovolieb: Víťazom má byť PS, veľký NEÚSPECH SaS a SNS! Prvé neoficiálne výsledky eurovolieb vyzerajú pre Progresívne Slovensko (PS) nádejne.

Do europarlamentu by sa zo Slovenska dostalo len päť strán. Oficiálne výsledky budú známe v nedeľu pred polnocou, no tie neoficiálne podľa Denníka N naznačujú, výhru Progresívneho Slovenska pred Smerom.

PS by malo získať 6 mandátov, Smer 5, Republika 2 a KDH s Hlasom po jednom.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí v sobotu (8. 6.) prišli voliť. A špeciálne ďakujem tým, ktorí prišli zvoliť Progresívne Slovensko. Prvé neoficiálne správy pôsobia nádejne. Zdá sa, že voliči, ktorým záleží na proeurópskom Slovensku, zodpovedne prišli voliť,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Aktualizované 10:57: Strana SaS nemala podľa neoficiálnych odhadov výsledkov eurovolieb získať mandát v Európskom parlamente (EP). Deliť ju od toho mala necelá desatina percenta. Vyplýva to z vyjadrenia lídra kandidátky SaS do eurovolieb Richarda Sulíka.

„Výsledok beriem ako líder kandidátky na seba, keďže sa nám napriek plnej podpore strany nepodarilo získať mandát. Chcem však v prvom rade poďakovať všetkým našim voličom za hlasy. Taktiež členom SaS a vedeniu strany,“ poznamenal Sulík s tým, že bude naďalej pôsobiť ako poslanec v Národnej rade SR.

Bez europoslanca by zostali SaS, Demokrati, SNS aj Maďarská aliancia. Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov, ktoré má k dispozícii Denník N, získalo PS takmer 28 percent hlasov, Smer takmer 25, Republika vyše 12 percent, Hlas a KDH vyše 7 percent. SaS chýbali na prekročenie 5-percentného kvóra len stotiny hlasov, Demokratom desatiny.

Definitívne výsledky eurovolieb vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie.

Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí komisia na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.

