Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj OHAVNÉ! Opitý muž s deťmi v aute havaroval: Po nehode ušiel a neskôr vodičku NAPADOL! Muž po nehode nezastavil, po dlhšom unikaní bol dokonca k poškodenej vodičke agresívny! A to všetko pred očami malých detí. 20. január 2023 KAW Krimi

20. január 2023 KAW Krimi OHAVNÉ! Opitý muž s deťmi v aute havaroval: Po nehode ušiel a neskôr vodičku NAPADOL! Muž po nehode nezastavil, po dlhšom unikaní bol dokonca k poškodenej vodičke agresívny! A to všetko pred očami malých detí.

Bratislavskí policajti riešili včera (19. 1.) naozaj kurióznu situáciu, ktorá mala nečakanú dohru.

Opitý a agresívny

Dopravná nehoda sa stala na štátnej ceste I/2 v smere od miestnej časti Rusovce do časti Petržalka. To, čo po nej nasledovalo, by však čakal málokto.

„Vodič s motorovým vozidlom zn. VW pri predchádzaní z ľavého jazdného pruhu do pravého pruhu nedal prednosť v jazde vodičke motorového vozidla zn. Kia, v dôsledku čoho prišlo k zrážke. Po zrážke 38-ročný vodič svoje vozidlo nezastavil, ale pokračoval ďalej,“ popisuje prípad polícia na sociálnej sieti.

Vodička po náraze jeho vozidlo nasledovala a spoločne zastavili až na Osuského ulici. Keď vystúpil z vozidla, ženu – vodičku fyzicky napadol.

To všetko sa dialo pred očami detí, ktoré mal muž v aute so sebou.

„K incidentu bola privolaná policajná hliadka. Vodič bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky s pozitívnym výsledkom 0,52mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,08 promile. Vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie k vykonaniu ďalších procesných úkonov,“ dodáva polícia.

OPITÝ VO VOZIDLE S DVOMI DEŤMI🤯 👉Policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave včera... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Friday, January 20, 2023

Zdroj: Dnes24.sk