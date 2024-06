11. jún 2024 Jakub Forgács Krimi NEŠŤASTIE na Hrone: Dievčatko strhol silný prúd, skončilo to TRAGICKY Telo dievčatka našli až niekoľko kilometrov za obcou, zachytené na konároch.

Hra na brehu Hrona v Pohorelej (okres Brezno) sa stala osudnou iba 6-ročnému dievčatku, ktoré podľa portálu Noviny.sk nešťastne spadlo do vody. „Ako k pádu do vody presne došlo nateraz známe nie je. 6-ročná Alžbetka mala byť podľa miestnych pri Hrone sama,“ píše portál so slovami, že sa tam chodievala hrať.

Dievčatko hľadali hasiči zo Závadky nad Hronom, Brezna aj miestni dobrovoľníci. „Po dažďoch je hladina Hrona vysoká a prúd silný. Na vodu sa dostali hasiči na člne a postupne prehľadávali rieku aj brehy meter po metri,“ píšu Noviny.sk. Ako spomenul miestny obyvateľ, telo nakoniec našli policajti.

„Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica Márie Faltániovej bolo telo zachytené na konároch. Našli ho niekoľko kilometrov za Pohorelou,“ uvádza ďalej portál. Ako dodala hovorkyňa, vo veci bola nariadená pitva a všetky okolnosti, za ktorých sa táto tragédia odohrala, bude zisťovať polícia.

K nešťastiu na Hrone došlo cez víkend aj pri Šarovciach v okrese Levice. Viac sa dočítate TU.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk