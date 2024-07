Neuveriteľné ŠŤASTIE! Snívalo sa mu, že vyhral jackpot: Ráno si kúpil žreb a stal sa BOHÁČOM

Starší muž z amerického Plymouth v štáte Massachusetts môže hovoriť o neuveriteľnej náhode.

Howard Kendall Jr. pre Boston 25 News prezradil, že sa mu v noci snívalo, že si má kúpiť žreb lotériovej hry Diamonds. Keď sa zobudil, utekal do predajne 7-Eleven a skutočne tak spravil.

Šťastný Howard sa napokon rozhodol, aby mu lotériová spoločnosť jednorazovo vyplatila 650-tisíc dolárov (takmer 600-tisíc eur).

Povedal, že s výhrou plánuje pomôcť svojim deťom a vnúčatám.

Obchod, v ktorom si kúpil výherný žreb, dostane bonus vo výške 10-tisíc dolárov.

Dreamt he bought Diamonds tickets 😴 So he bought Diamonds tickets and WON $1 MILLION!#MassLottery#Instant pic.twitter.com/DcKRc8V5pl