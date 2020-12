Dnes o 15:55 Eva Mikulová Zo Slovenska Nie sme Kotlebovci, chceme len jasné pravidlá, hovoria majitelia otvorených prevádzok, FOTO

V Košiciach v utorok 8. decembra otvorili okolo 40 gastroprevádzok. Zúfalí majitelia chcú i takto upozorniť vládu, že potrebujú pomoc.

14 Galéria

Foto: Eva Mikulová

Už majú toho dosť! Nejednoznačné pravidlá, slabá až nedostatočná pomoc od štátu, chýbajúca komunikácia, a tiež žiadna vízia do budúceho obdobia. Zúfalí majitelia niektorých gastroprevádzok v Košiciach preto pristúpili k radikálnemu kroku a v utorok 8. decembra otvorili svoje podniky.

V meste otvorili okolo 40 gastroprevádzok a je možné, že v nasledujúcich dňoch sa k nim pridajú ďalšie podniky. Väčšina reštaurácií však naďalej zostáva zatvorených.

Dodržujú hygienické pravidlá

Otvorenie už v pondelok 7. decembra avizoval aj obľúbený podnik Jazz club na Kováčskej ulici. „My zastupujeme najmä nočný život v Košiciach, ktorý už nie je sedem mesiacov v tomto roku. Čiže po 22. hodine sme nemohli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. My v žiadnom prípade nebagatelizujeme situáciu s koronavírusom a nechceme vyvolávať dojem nejakých buričov alebo rebelov,“ povedal pre Dnes24 majiteľ Slavomír Szabados.

„Je nám ľúto, aký ťažký rok 2020 prežívame, ale ešte stále nie sú jasné dané pravidlá našich kompenzácií. Vládni predstavitelia už mesiace rozprávajú o nejakej pomoci, ktorá nie je adekvátna, účinná a najmä nie je rýchla. Prvá vlna bola pre všetkých šokom a chápali sme, že sa kreujú podmienky. Ale druhá vlna už nie je šokom a rátalo sa s ňou. Všetky okolité štáty sa vedeli postarať o svojich podnikateľov, tak nechápeme, prečo to u nás nejde,“ dodal Szabados.

Ako hovoria majitelia otvorených prevádzok, bezpečnosť zákazníkov aj zamestnancov je pre nich stále prioritou.

„Dodržujeme všetky hygienické opatrenia, ktoré platili do 15. októbra. To znamená rúška, odstupy, dezinfekcia všetkých stolov po každom zákazníkovi. Dezinfekcia pri vstupe, dôkladná čistota,“ zdôrazňuje S. Szabados. „Dúfame, že to ľudia nebudú brať ako vzburu, ale ako pripomenutie vláde, že i my sme tu a nemáme jasné pravidlá a nevidíme ani svetlo na konci tunela. Nič iné za tým nehľadajte. Žiadnu politiku, žiadnych Kotlebovcov, žiadnu protivládnu činnosť,“ dodal.

Nechcú extrém

V meste je i množstvo podnikov, ktoré sú naďalej zatvorené. I keď chápu svojich kolegov, ktorí sa rozhodli prevádzky otvoriť, touto cestou ísť nechcú.

„I my sme zúfalí z nedostatočnej pomoci a absencie jasných pravidiel. Máme množstvo informácií zo zahraničia. A všade je to s pomocou pre gastrosektor oveľa lepšie ako u nás. A najmä, majú jasne dané pravidlá,“ hovorí majiteľka reštaurácie Lampáreň Martina Zubárová.

I oni majú už niekoľko mesiacov zatvorené a v týchto neľahkých časoch museli prejsť na donáškový systém obedového menu. „Keďže chceme otvoriť čo najskôr a začať normálne žiť, nechceme sa púšťať do takýchto extrémnych krokov, ako je otvorenie napriek zákazu,“ dodáva.

Hyenizmus

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO) kritizoval majiteľov gastroprevádzok, ktorí chcú otvárať reštaurácie, aj napriek tomu, že to opatrenia neumožňujú. Označil to za hyenizmus. Ako poznamenal, ak si nevedia uvedomiť situáciu, príde tvrdý lockdown. Deklaroval, že polícia je pripravená na všetky možné riešenia.

„Situácia ukazuje, že obmedzenie mobility aj prísnejšie je nevyhnutné,“ skonštatoval pred rokovaním ústredného krízového štábu šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský. Upozornil, že aj keď sa opatrenia prijmú ihneď, nemocnice sa budú aj tak ešte chvíľu plniť, keďže efekt sa ukáže až neskôr.

Úrad varuje verejnosť

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prosí verejnosť, aby zvážila návštevu priestorov, v ktorých sa nerešpektujú platné nariadenia proti šíreniu nového koronavírusu. Úmyselné obchádzanie pravidiel môže podľa ÚVZ situáciu zhoršiť a viesť aj k exemplárnym sankciám.

„Niektorí prevádzkovatelia budú dnes a možno i po najbližšie dni obchádzať platné vyhlášky. Tým sa môže zhoršiť situácia a oddiali sa tak uvoľňovanie opatrení a návrat do normálneho života,“ upozorňuje ÚVZ SR s tým, že epidemiologická situácia na Slovensku ani prognózy jej vývoja nie sú priaznivé.

Odborníci tak apelujú na verejnosť, aby zodpovedným prístupom chránili seba aj svojich blízkych. Dodali, že ak to bude v záujme ochrany zdravia potrebné, môže byť nedodržiavanie pravidiel sankciované. „Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, budeme k tomu musieť v záujme ochrany zdravia ľudí pristúpiť,“ spresnil ÚVZ SR.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Dnes24.sk