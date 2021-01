7. január 2021 Zo Slovenska Nitra sa pripravuje na testovanie: Pomocnú ruku chce podať vyše 900 dobrovoľníkov

O pomoc pri organizovaní plošného testovania v Nitre je veľký záujem. Svedčí o tom aj fakt, že sa prihlásilo viac ako 900 dobrovoľníkov.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Na plošné testovanie, ktoré bude v Nitre, sa do dnešného dňa prihlásilo viac ako 900 dobrovoľníkov. Testovanie sa bude v meste realizovať od 8. do 10. januára.

Podľa slov viceprimátora Daniela Balka mestský úrad už v súčasnej fáze príprav nestihne všetkých kontaktovať. „Veľmi pekne všetkým ďakujeme za ochotu. Je to dobrý pocit vedieť, že máme stovky zodpovedných a aktívnych občanov ochotných pomôcť svojmu mestu a Slovensku. Teraz sa sústreďujeme na prípravu testovacích miest. Budeme však s týmito ochotnými ľuďmi stále počítať, pripravujeme testovanie aj na ďalšie dva víkendy,“ uviedol Balko.

Mesto má momentálne pripravených 34 odberných miest, ktoré budú vo všetkých mestských častiach.

Ich počet by teoreticky mohol byť rozšírený o miesta, ktoré môžu zriadiť firmy. „Väčšie podniky, ktoré by si chceli vytvoriť vlastné testovacie miesta, by sa mali s touto žiadosťou obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Mesto má testy len pre vlastné testovacie miesta,“ upozornil Balko.

Zdroj: TASR