26. september 2020 Kultúra Ona Nitrianska rodáčka Vanda išla s kožou na trh: V novinke spieva o úzkosti aj depresiách

Zverejnením skladby Human otvára speváčka Vanda svoju 13. komnatu. Pieseň sa rozhodla venovať všetkým, ktorí bojujú s úzkosťami či depresiami.

Zdroj: Nikoleta Kováčová

Speváčka Vanda práve v deň svojich 34. narodenín (24. septembra, pozn. redakcie) vydáva singel Human, ktorým ukazuje, že čierne myšlienky sa nevyhli ani jej.

Aktuálna novinka speváčky Vandy vznikla najskôr ako španielska skladba. „Zložila a otextovala som ju s mojím priateľom. Keď som španielsku verziu poslala známym na Slovensku, dosť z nich mi písalo, že sa im páči, ale chceli by jej rozumieť. A to bol moment, kedy som si povedala, že táto skladba a táto téma musí byť pretextovaná do angličtiny,“ vysvetľuje Vanda dve jazykové mutácie.

O anglický text skladby sa postarala sama a do sveta ju pustila pod názvom Human. V skladbe hovorí o pocitoch úzkosti, bezradnosti i mentálnych démonoch.

Úzkosť aj depresie

„Sú to veľmi vyčerpávajúce stavy, o ktorých, žiaľ, viem z vlastnej skúsenosti. Prvýkrát o tom rozprávam verejne, no je to nutné. Aj preto skladbu venujem všetkým, ktorí zápasia s úzkosťou či depresiou, hoci navonok môžu pôsobiť, že je všetko v poriadku. Tá obrovská hanba, ktorá tieto stavy sprevádza, je ničivá. Je pre mňa oslobodzujúce podeliť sa s tým a hovoriť, či spievať o téme duševného zdravia,“ vysvetľuje Vanda.

Videoklip sa nakrúcal v argentínskom Santa Fe v umeleckej akadémii La Troupe. Pod réžiu sa podpísal Emiliano Rico. Najdôležitejšie pre ňu bolo, aby videoklip spracoval emóciu návalov úzkosti.

Kvôli pandémii zrušila turné

Vanda žije v Argentíne od roku 2017, aktuálne už so statusom rezidenta. Jej manažérka, ktorá pôsobí v Buenos Aires, sa jej snaží ešte viac otvoriť dvere na tamojší trh. Speváčku v najbližšom období čakajú zmeny, napríklad aj vydavateľstva, ale ako sama hovorí, budú iba pozitívne.

Aj jej do života zasiahla pandémia. Na jeseň mala v pláne turné po Mexiku, čo sa, žiaľ, pre celosvetovú epidemiologickú situáciu neuskutoční. „Ale nádej zomiera posledná a verím, že na budúci rok do mojej srdcovky vycestujem,“ dúfa speváčka z Nitry. Aktuálne pracuje na novom EP, vyjsť by mohlo začiatkom roka 2021.

Speváčka si momentálne užíva Slovensko, rodinu a priateľov, ktorí jej na opačnej strane sveta veľmi chýbajú. V septembri už stihla odohrať koncert v rodnej Nitre. Svojim ďalším slovenským fanúšikom by sa mala predstaviť 7. novembra v bratislavskom divadle LA KOMIKA.

