Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , TASR/Svätopluk Písecký Nostalgia ustupuje: Väčšina Slovákov by už NECHCELA žiť v režime pred rokom 1989 Od udalostí Nežnej revolúcie uplynulo už 33 rokov. Ako ide čas, nostalgické spomienky vystriedala realita. Takmer tretina obyvateľov by však stále privítala život v minulom režime. 17. november 2022 Zo Slovenska Magazín

17. november 2022 Zo Slovenska Magazín Nostalgia ustupuje: Väčšina Slovákov by už NECHCELA žiť v režime pred rokom 1989 Od udalostí Nežnej revolúcie uplynulo už 33 rokov. Ako ide čas, nostalgické spomienky vystriedala realita. Takmer tretina obyvateľov by však stále privítala život v minulom režime.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , TASR/Svätopluk Písecký

V režime, ktorý na Slovensku vládol pred rokom 1989, by nechcelo žiť 56,5 percenta ľudí. Naopak, chcelo by v ňom žiť 28,9 percenta. Ďalších 13 percent odpovedať nevedelo. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO zverejneného v relácii Analýzy Na hrane televízie JOJ 24.

Záleží na veku

V režime pred rokom 1989 nechce žiť 60 percent mužov a 53 percent žien. Naopak, žiť by v ňom podľa prieskumu chcelo viac žien (32 percent) ako mužov (26 percent).

Medzi respondentmi od 18 do 33 rokov by pred rokom 1989 nechcelo žiť 70 percent a chcelo 13 percent. Žitie v režime pred revolúciou by vo vekovej kategórii od 34 do 49 rokov preferovalo 23 percent a nepreferovalo 61 percent. Vo veku od 50 do 65 rokov by to nechcelo 48 percent a chcelo 42 percent. Život v minulom režime by si od 66 a viac rokov vybralo 43 percent ľudí a nechcelo 42 percent.

Vzdelaní návrat nechcú

Z prieskumu ďalej vyplýva, že ľudia s vysokou školou by nechceli žiť pred rokom 1989. Režim pred revolúciou by volilo 41 percent ľudí, ktorí vyštudovali základnú či učňovskú školu bez maturity. Naopak, 42 percent ho nechce. Minulý režim by preferovalo 26 percent ľudí so strednou školou s maturitou a nechcelo 59 percent.

Nostalgia v regiónoch

Väčšina ľudí (79 percent) žijúcich v Bratislavskom kraji by nechcela žiť v režime pred rokom 1989. Nasleduje Prešovský kraj (64 percent) a Košický (56 percent). Možnosť žiť v minulom režime si najviac zvolili ľudia z Trenčianskeho kraja (37 percent), Banskobystrického (36 percent) a Nitrianskeho (34 percent).

V režime spred 33 rokov by výrazne nadpriemerne chceli voliči Smeru-SD, SNS, Hlasu-SD, Republiky a mierne nadpriemerne voliči Sme rodina. Režim nepreferujú voliči strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH a OĽANO.

Zber dát pre prieskum sa realizoval od 8. do 11. novembra na vzorke tisíc ľudí.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR