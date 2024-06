12. jún 2024 Politika Novozvolený prezident Pellegrini to povedal OTVORENE: Z tohto má OBAVY! Podľa Pellegriniho sa musíme učiť rešpektovať výsledky volieb bez agresivity.

Voľby sú sviatkom demokracie a jej súčasťou je aj rešpekt k rozhodnutiu ľudí v nich. Je úlohou politikov na Slovensku tento rozmer demokracie svojim voličom pripomínať. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to povedal zvolený prezident SR Peter Pellegrini.

Hrozí prekročenie hranice

Politici podľa neho v boji o podporu voličov niekedy nepostrehnú hranicu, kedy sa treba zastaviť, inak hrozí, že napätie v spoločnosti prekročí únosnú hranicu. „Musíme sa naučiť plne rešpektovať výsledok volieb. Nebyť z neho frustrovaní, nebyť agresívni, neplánovať týždeň-dva po neúspechu niektorej zo strán pomaly prevrat,“ zdôraznil nastupujúci prezident.

Demokracia dáva podľa Pellegriniho každej strane nespokojnej so svojím volebným výsledkom šancu na reparát v nasledujúcich voľbách. „Politické strany by mali cítiť, kedy je konflikt ešte zdravý, kedy je vyvolanie emócie ešte v poriadku a kedy presahuje hranice slušného správania alebo bezpečia,“ konštatoval.

Evidoval nárast napätia

Dodal, že príliš veľký nárast napätia evidoval už od parlamentných volieb, a aj preto si za kľúčové heslo prezidentskej kampane zvolil ideu pokoja. „Videl som, že napätie narastalo v rodinách, na pracoviskách, v rôznych skupinách obyvateľstva. Hovoril som o tom, že Slovensko potrebuje začať búrať ten pomyselný múr,“ povedal Pellegrini.

Aj preto s úradujúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou reagovali na tragédiu v podobe ozbrojeného útoku proti predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) spoločne. „Pani prezidentka možno oslovuje jednu časť spoločnosti a ja druhú. Chceli sme občanom povedať, že sa stala hrozná vec, aby sa zdržali prehnaných reakcií. Chceli sme zabrániť nejakej potýčke alebo nebodaj tragickému incidentu,“ pripomenul Pellegrini udalosti po 15. máji.

Z čoho má obavy?

Spoločnú ambíciu organizovať okrúhly stôl parlamentných politických strán sa podľa neho síce realizovať nepodarilo, chce však na ňu v budúcnosti nadviazať. Cieľom podľa Pellegriniho nemá byť umelé zmierovanie politicky rozdielnych stanovísk alebo robenie priateľov zo súperiacich politikov, ale debata o budúcnosti Slovenska a hraniciach politickej kultúry.

„Mám obavy o udržanie elementárnej politickej kultúry aj na pôde parlamentu,“ konštatoval.

Za pozitívum však označil uznesenie parlamentu, ktoré pokus o atentát odsúdilo a podporili ho všetci prítomní poslanci.

Neporuší tradície

On osobne by chcel ako prezident nadviazať na pozitíva svojich predchodcov a sám priniesť pridanú hodnotu v podobe podpory spoločenskej diskusie o dlhodobej vízii rozvoja Slovenska. „Chcem veľa cestovať po Slovensku, rozprávať sa s ľuďmi,“ poznamenal. Zároveň potvrdil, že jeho prvá oficiálna cesta v úlohe prezidenta SR bude do Českej republiky. S tamojšou hlavou štátu Petrom Pavlom sa má zísť 26. júna.

Veľkú pozornosť venuje Pellegrini príprave inauguračného dňa v sobotu 15. júna, počas ktorého sa zložením prísahy na slávnostnej schôdzi Národnej rady SR ujme výkonu funkcie prezidenta SR.

Ako hlava štátu a vrchný veliteľ armády sa zúčastní na vojenskej prehliadke, následne na svätej omši v Dóme sv. Martina. Chce organizovať symbolický medzigeneračný obed a položiť vence k Bráne slobody na Devíne aj k Mohyle M. R. Štefánika na mieste jeho tragického úmrtia.

