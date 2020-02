19. február 2020 MAK Správy Voľby 2020 Fico: Schôdza je legitímna, blokovanie opozíciou je bláznovstvo. Šéf dôchodcov je smutný

Aktuálna schôdza Národnej rady SR je podľa predsedu Smeru-SD a poslanca Roberta Fica legitímna.

Podľa neho je správanie opozičných nezaradených poslancov, ktorí blokujú jej priebeh, bláznovstvom.

Rokovanie parlamentu je opätovne do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny prerušené. Urobil tak predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po tom, ako po jeho niekoľkých výzvach nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého neuposlúchli výzvu, aby opustili rokovaciu sálu, ktorí už druhý deň nechcú opustiť rečnícky pult.

„Táto schôdza je absolútne legitímna. Je to veľké sklamanie, to čo predvádzali do rána opoziční poslanci. To, že zneuctievali rečnícky pult, je neakceptovateľné. Sú to čistí blázni,“ vyhlásil Fico. Zároveň uviedol, že parlament bude rokovať o predložených návrhoch na zvýšenie prídavku na dieťa, zavedenie 13. dôchodku a zrušenie diaľničných známok.

„Chcem prisľúbiť všetkým dôchodcom a všetkým rodinám, že urobíme všetko pre to, aby legitímnou a dôstojnou cestou sa rokovalo. To, čo je tu dnes, už nemá nič spoločné s demokraciou. Je to jedna obrovská hanba na pleciach celej opozície,“ tvrdí Fico. Podľa neho je nezmyslom aj to, aby sa Ústavný súd zaoberal aktuálnou schôdzou.

„Nič nie je protiústavné,“ tvrdí Fico.

Podľa jeho slov sú splnené podmienky na rokovanie v skrátenom režime. „Právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe je základné ľudské právo. Ak sú ohrozené práva ľudí, máme právo na takýto postoj,“ myslí si Fico po troch vládach, ktorých predsedal.

Šéf dôchodcov je smutný

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) skonštatoval, že sa ocitol v tragikomickej situácii. „Nie je mi dovolené splniť uznesenie vlády, aby som do parlamentu predložil dva zákony. Vždy sme mali záujem robiť vyváženú politiku. Smerom k rodinám aj dôchodcom,“ podotkol Richter.

Zopakoval, že doterajšie vlády systematicky pristupovali k opatreniam zameraným na dôchodcov aj rodiny. „Rekordne sme zvýšili príspevok pri narodení, od januára sme rapídne zvýšili rodičovský príspevok a dostali sme sa do situácie, že sa musíme zaoberať, čo robiť ďalej,“ zdôvodnil Richter potrebu prijatia noviel, ktoré sú v parlamente.

Šéf Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky podotkol, že „je veľmi smutný z toho, čo sa deje v parlamente“. „Privítali by sme akúkoľvek možnosť, aby poslanci diskutovali,“ dodal Lipiansky.

