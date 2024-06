28. jún 2024 Rastislav Búgel Krimi Obec zasiahla tvrdá RANA: Pochádzala z nej väčšina OBETÍ tragédie pri Nových Zámkoch Slovenskom otriasla tragická nehoda vlaku a autobusu, pri ktorej vyhaslo viacero životov. Z tragédie sa spamätáva hlavne jedna obec.

Vo štvrtok (27. júna) sa na priecestí pri Nových Zámkoch zrazil autobus s rýchlikom. Autobus roztrhlo na dve polovice a vypukol požiar. Nehoda si vyžiadala sedem ľudských životov.

Vlak na koľaji nemal čo robiť

"Išlo pravdepodobne o individuálne zlyhanie ľudského faktora, ktoré spôsobilo, že na koľaji, ktorá bola v tom čase vylúčená, teda prevádzka na nej nemala byť možná, tak sa na nej objavil vlak, ktorý tam nemal čo robiť,“ povedal deň po tragédii minister dopravy Jozef Ráž.

Prišli o šesť obyvateľov

Až šesť zo sedem obetí pochádzalo z jednej obce – zo Semerova. Pre Čas.sk to potvrdil jej starosta Peter Čelko, ktorý všetkých do jedného osobne poznal: „So všetkými som mal dobrý priateľský vzťah. O to viac to človeka bolí.“

„Je to od 21 rokov a vyššie. Máme tam troch vekovo mladších ľudí a troch starších,“ povedal užialený starosta. Potvrdil aj, že vodič autobusu je rodákom z ich obce.

Čo prezradil o vodičovi autobusu?

„Poznám ho ako veľmi zodpovedného človeka. Ako dobrého šoféra a aj mňa vozil odtiaľto zo Semerova do Nových Zámkov na strednú školu. Nikdy nebolo žiadne pochybenie, takže aj on je obeťou tejto tragickej nehody, ktorá sa stala,“ uzavrel starosta s tým, že v obci okamžite zrušili všetky plánované akcie, medzi ktorými bolo aj víkendové stretnutie spojené s oslavami s partnerskou­ obcou.

