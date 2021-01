1. január 2021 Magazín Obria mrkva aj čudesné rúško: Rok 2020 priniesol zaujímavé i bizarné REKORDY

Súťaživosť a prekonávanie rekordov je vari v každom z nás. Aj preto pribúdajú nové rekordy - pozoruhodné, zaujímavé i bizarné.

Každý rok ich čitateľom prináša Guinnessova kniha rekordov, ktorá je po Biblii najpredávanejšou knihou na svete. Ale aj na Slovensku máme knihu rekordov, ktorej stránky sa rovnako rok čo rok zapĺňajú a rozširujú.

Pozrite si výberový prehľad rekordov, ktoré boli v roku 2020 zapísané do Knihy slovenských rekordov.

Najväčšie puzzle

17. januára – Ako prvý bol v roku 2020 do Knihy slovenských rekordov zapísaný Gabriel Lejko zo Šintavy, ktorý poskladal najväčšie puzzle na Slovensku. Trvalo mu to viac ako pol roka – od 20. mája do 27. novembra 2019. Rekordná obrázková skladačka je zložená zo 42.000 kusov dielikov.

Najviac zapamätaných čísiel za desatinnou čiarkou Pí čísla

25. februára – Marián Lukáč zo Svätého Jura napísal 3010 čísiel za desatinnou čiarkou známeho Pí čísla, nazývaného tiež Ludolfovo číslo – v skrátenom tvare 3,14. O 659 čísiel tým vylepšil slovenský rekord z roku 2016, ktorý bol 2351 čísiel za desatinnou čiarkou. Pre zaujímavosť – hodnota Pí čísla bola vypočítaná na viac ako 31,4 bilióna číslic.

Historicky prvá on-line šibačka

13. apríla – Nový koronavírus zasiahol tento rok výrazne do všetkých oblastí života. Obmedzoval všetkých a všade, a tak sa zrodila na Veľkonočný pondelok on-line šibačka, prvá svojho druhu na Slovensku. Vo virtuálnom priestore – pred monitorom počítača – bolo postupne vyšibaných jedenásť dievčat a dám z Bratislavy, Levoče, Hornej Královej, Siladíc, Banskej Bystrice a Dolnej Stredy, čím sa ustanovil slovenský rekord.

Najväčšia zbierka štvorlístkov

26. mája – Bratislavčanka Danka Hájeková vylepšila svoj vlastný rekord o 4000 kusov v najväčšej zbierke ďatelinových štvorlístkov. Všetky sú úhľadne uložené a zdokumentované. Hodnota nového rekordu je 20.000 štvorlís­tkov.

Najpriedušnejšie rúško

3. júna – Medzi rekordy sa zapísalo aj najpriedušnejšie rúško, ktorého tvorcom je drotár Milan Palčisko z Kysuckého Nového Mesta. Počas pandémie si vyrobil zaujímavé rúško z drôtu, ktoré neobmedzuje človeka pri dýchaní, pretože je úplne priedušné. Aby rúško spĺňalo všetky potrebné požiadavky a normy, môže sa do neho vložiť filter.

Rekord v počte originálnych miniatúr Škodoviek

25. júla – Ján Malena zo Sliača sa môže pochváliť najväčšou zbierkou miniatúr áut značky Škoda – rôznych modelov od roku 1905 až po rok 2017. Zbierka miniatúr pozostáva z originálnych kúskov, nejde o prerábané modely a tvorí ju 245 kusov týchto obľúbených automobilov.

Najväčšie srdce na zber PET vrchnákov

1. augusta – V obci Kružlová v okrese Svidník vyrobili veľké kovové srdce, ktoré slúži na zber PET vrchnákov. Rozmery tohto estetického a užitočného diela sú: výška 194 centimetrov a hrúbka 20 centimetrov.

Najväčší kruhový labyrint

29. augusta – Najväčší labyrint na Slovensku – LIPTOVENTURE – sa nachádza pri Liptovskej Mare. Drevený labyrint zaberá plochu 3000 štvorcových metrov a jeho priemer je 56 metrov, čo je približne šírka futbalového ihriska. Liptovský labyrint je unikátny svojou veľkosťou nielen na Slovensku, ale aj v Európe, a preto informácia o ňom poputuje aj do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov.

Najťažšia vypestovaná mrkva

13. novembra – Takmer jeden a pol kilogramu vážila mrkva, ktorú dopestoval vo svojej záhrade v Tovarníkoch v okrese Topoľčany Peter Ščibrányi. Hoci jej dĺžka bola „len“ 26 centimetrov, váhu mala úctyhodnú – 1302 gramov, čím o viac ako pol kilogramu prekonala doterajší rekord 764-gramovej mrkvy z roku 2015.

