31. máj 2024 Tlačové správy Obrovské gesto od MŠK Žilina, od Fair play mužstva Niké ligy Počas galavečera Jedenástka sezóny sa odovzdávala aj Cena Fair play Niké ligy za najslušnejší klub v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Ocenený bol MŠK Žilina, ktorý získal grant v hodnote 10 000 € a najférovejšie mužstvo hneď ukázalo ďalší ušľachtilý krok.

Štedrú čiastku posunulo Oblastnému futbalovému zväzu Žilina.

Silnejší región – silnejší klub

Priamo na galavečere sa ku krásnemu činu vyjadril generálny riaditeľ MŠK Žilina Jaroslav Bačík. „Veľmi dôležitý je vzájomný rešpekt medzi hráčmi, ale aj funkcionármi. Práve preto sme sa rozhodli financie venovať Oblastnému futbalovému zväzu Žilina. Myslíme si, že každý ligový klub je spoluzodpovedný za futbal v regióne. Čím silnejší je región, tým silnejší je klub." Reč padla aj o výnimočnom ocenení Fair play. “Dlhodobo prezentovanou filozofiou klubu je okrem výchovy dobrých futbalistov i výchova dobrých ľudí. Zásady fair play vštepujeme do hráčov od najmenších kategórií a o to viac sme radi za toto ocenenie.”

„Fair play je najlepšia cena“

Najférovejším klubom Niké ligy je zakaždým mužstvo, ktoré je počas sezóny najslušnejšie v niekoľkých atribútoch od počtu kariet, faulov, správania hráčov, fanúšikov a realizačných tímov po hodnotenie od delegovaných osôb a ďalších fair-play kritérií. Spoločnosť Niké sa cez grantový projekt Fond pre budúcnosť športu premiérovo rozhodla oceniť najférovejšie mužstvo sumou 10 000 €. Priamo na galavečere ju odovzdal generálny riaditeľ Niké Roman Berger. „Fair play je najlepšia cena, ktorú môžem za Niké odovzdať. Dôvody sú dva. Každý partner chce podporovať klub, ktorý hrá fair play a súťaž, ktorá sa nesie v duchu fair play. Druhý dôvod je, že fair play je komplexná cena. Najviac ma potešilo, že sa hodnotí aj rešpekt k súperom. Rešpekt je hodnota, ktorú teraz najviac očakávame, rešpekt stojí za to.“

Príkladná spolupráca MŠK Žilina a ObFZ Žilina

Šek v hodnote 10 000 € skončil v rukách Igora Kršku, predsedu Oblastného futbalového zväzu Žilina. "Veľmi si vážime rozhodnutie MŠK Žilina. Je to výraz vzájomného rešpektu, úcty a ocenenia práce na všetkých úrovniach futbalu v rámci nášho ObFZ. Je to ocenenie od jedného z najúspešnejších futbalových klubov na Slovensku. Našou povinnosťou je takému klubu pomôcť. Cieľom našich detí má byť to, aby hrali v MŠK. Naopak, keď hráč z nejakých dôvodov nevyhovuje MŠK, tak nám vie pomôcť. Táto spolupráca je vzájomná.“ Prostriedky budú použité na podporu turnajov, projektov v kategóriách žiakov a prípraviek, ale aj na program pre deti zo sociálne slabších rodín. Konkrétne na zabezpečenie futbalového kempu pre deti pod profesionálnym vedením trénerov MŠK Žilina a zabezpečenie materiálnej aj finančnej podpory vybraných mladých futbalistov a futbalistiek, ktorí sú zo sociálne slabších pomerov.

Spolupráca MŠK Žilina a ObFZ Žilina je skvelým príkladom ako by mal fungovať profesionálny a amatérsky futbal. „Veľká vďaka v mene všetkých detí, hráčov a funkcionárov klubov a ObFZ patrí vedeniu MŠK Žilina. Keď mi zavolal pán riaditeľ, že MŠK Žilina nám posunie grant, veľmi milo ma to prekvapilo. Takáto pomoc od jednej organizácie druhej nie je vôbec bežná. Dokonca by som povedal, že sme v tomto smere na Slovensku unikát.“ Súčinnosť má hneď niekoľko úrovní a dá sa z nej brať len príklad. „Spolupracujeme pri školeniach, turnajoch, či tréningoch s MŠK. Ich tréneri chodia vypomáhať do klubov v regióne, keď o to požiadajú. Hráčom od kategórie U16 zase my napríklad ponúkame rozhodcovské školenia.“

Zapojte sa do Fondu aj vy!

„Každá podpora športu je vítaná. Pred každým, kto takto pomáha, dávam klobúk dole. Bez toho by na Slovensku šport takmer neexistoval,“ odkázal na záver Igor Krško. Neváhajte preto a zapojte sa aj vy do nášho grantového projektu na www.nikefondsportu.sk.

