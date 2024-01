30. január 2024 Tlačové správy Obrovský aplauz na pódiu zožala už ako dva aj polročná Karin Bitarová bola na tanec azda predurčená. Spolu s maminou Andreou tancovala už v bruchu, prvé nečakané tanečné vystúpenie na pódiu absolvovala ako dva aj polročná a na konte má okrem ocenení z MS či ME vystupovanie vo videoklipe Kaliho, ale aj vo finále Československo má talent.

7 Galéria Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

„Doslova ste nám pozdvihli nasledujúcu sezónu“

Nebolo o čom. Porota Fondu pre budúcnosť športu mala hneď jasno v tom, či má grantom podporiť 17-ročnú študentku tanečného konzervatória Evy Jaczovej. „Neviem, či v blízkej dobe niečo prekoná prekvapenie od vás. Pri toľkých záujemcoch, čo tam vidím, sme ani nedúfali. Doslova ste nám pozdvihli nasledujúcu sezónu. Financovať tanec vôbec nie je jednoduché. Tisíckrát ďakujeme,“ vyjadrila sa rozradostená mama Andrea. Karin použije grant na uhradenie štartovného na zahraničných súťažiach, na svoje tanečné vzdelanie a na nákup súťažných kostýmov.

Kali či Československo má talent

Tanec je pre jej dcéru takmer všetkým, čoho dôkazom je aj jej prihlásené video: "Považujem ho za multivyjadrovací žáner. Tanec je môj život.“ Už pred dovŕšením dospelosti sa zanietenie prejavuje aj na úspechoch. Nie tak dávno tancovala vo finále Československo má talent pri vystúpení speváckych elít Jána Bendiga aj Rytmusa a viac nám k tomu opäť povedala mama Andrea. „Bol to pre ňu úžasný zážitok. Tešíme sa, aj takéto poznatky ju môžu posunúť ďalej. Nebola to však pre ňu prvá veľká skúsenosť. Predtým už napríklad s tanečnou skupinou H&T Dance Company účinkovala vo videoklipe Kaliho alebo u menej známej speváčky, ktorej umelecké meno je LeRa. Prvýkrát však zažila celodenné natáčanie v tejto podobe.“

Nestratila by sa ani mimo tanca

Pre multitalentovanú tanečnicu je showdance, hiphop, contamporary, MTV dance, vogue a waackin len časťou tanečných štýlov, ktorým sa venuje. „Jej snom je byť profesionálnou tanečníčkou, tanec aj študuje a aj prázdniny venuje tancu, konkrétne tanečným workshopom.“ Na konte má aj viacero ocenení z MS či ME. „Tanec bol pre Karin v podstate predurčený. Tancovala so mnou už v bruchu, keďže som učila v tanečnej škole a motala sa okolo neho aj po narodení. Ako dva aj pol ročná napríklad z ničoho nič na MS, kde som mala povinnosti, utiekla na pódium a začala sa tam inštinktívne hýbať na rytmus v pozadí znejúcej hudby. Zožala obrovský aplauz. Vtedy už bolo jasné, akým smerom sa bude uberať.“

Napriek tomu mama Andrea Bitarová je presvedčená, že by sa Karin nestratila aj mimo tanca. Vymenovala hneď niekoľko možností, kde u svojej dcéry vidí potenciál. „Ak by sa nepresadila v tanci, tak by sa zrejme viac venovala kresleniu, učiteľstvu (už teraz sa stará o mladých tanečníkov v CVČ), pečeniu alebo profesionálnemu líčeniu (make-up).“

