1. júl 2024 Rastislav Búgel Regióny Obrovský TRAPAS: Cybertruck sa prvýkrát ukázal na Slovensku a hneď ZAPADOL v jazere! VIDEO Prvý Cybertruck prišiel na Slovensko a vybral sa k jazeru. Tam zapadol a pomáhať mu museli okoloidúci.

Tesla Cybertruck patrí medzi internetové hity. Pick-up zaujme futuristickým dizajnom, ktorý ľudí rozdelil na dva tábory. Jedni vravia o nadčasovej kráse, ďalší auto prirovnávajú ku krabici a hovoria o dizajnovom nepodarku.

Elon Musk Cybertruk prezentuje ako auto, ktoré je doslova prepchaté užitočnými technológiami. Jednou z funkcií má byť aj Wade Mode. Ide o režim, ktorý má umožňovať brodenie v hlbokej vode.

Slovenská premiéra

Až doteraz fanúšikovia toto auto na slovenských cestách nevideli. To sa zmenilo v nedeľu (30. júna), no neprezentovalo sa spôsobom, ktorý by miliardára Muska potešil.

Tak toto sa nepodarilo!

Ako informuje instagramový profil slovakevguy, auto dorazilo na Slovensko deň pred tým. „V sobotu zavítal na Slovensko prvý kus Cybertrucku od Tesly. Ide o individualne dovezený kus elektrickeho pickupu vďaka projektu CyberTruck EU. Je to prvý kus Cybertrucku zaregistrovaný v ČR a jeden z prvých v Európe,“ informoval s tým, že hneď v nedeľu mohli fanúšikovia vidieť auto v Bratislave, odkadiaľ sa malo presunúť späť do Prahy.

Auto sa v nedeľu objavilo neďaleko Dunajskej Lužnej, presnejšie pri jazere Malé Košariská. Testovanie a predvádzanie však nedopadlo podľa predstáv.

„Vozidlo s pohonom 4×4, svetlou výškou 45 cm a hmotnosťou 3,1 tony sadlo do štrhového podložia v jazere a zapadlo. Vyjsť von mu pomáhali okoloidúci tlačením a ukladaním dosiek pod kolesá,“ píše slovakevguy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

2 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk