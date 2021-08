4 Galéria Zdroj: www.trnava-vuc.sk Očkovanie v nákupných centrách malo úspech: O vakcínu bez registrácie bol ZÁUJEM! Vo všetkých okresných mestách Trnavského kraja sa cez víkend očkovalo proti ochoreniu COVID-19. A to na netradičnom mieste, v nákupných centrách! 8. august 2021 han Zo Slovenska

Už minulý víkend Trnavský samosprávny kraj (TTSK) premiérovo očkoval v obchodných domoch Tesco v Galante a Hlohovci. Po týždni TTSK už zabezpečoval vakcíny vo všetkých siedmich okresných mestách.

Záujemcovia o vakcínu mohli využiť služby a to bez predošlej registrácii. Vakcíny sa podávali v Dunajskej Strede, Galante, Hlohovci, Piešťanoch, Senici, v Trnave a aj v Skalici výhradne v obchodných centrách (OC) a to od 10.00 do 17.00 h. Podávala sa jednodávková vakcína Janssen z portfólia Johnson & Johnson.

Značný záujem

„V spolupráci s obchodnými centrami sme sa rozhodli prísť čo najbližšie k ľuďom so službou, ktorá podľa odborníkov znamená prelom v boji s pandémiou, a je to očkovanie. Veľmi flexibilne sme dokázali vo všetkých siedmich okresných mestách zabezpečiť službu, ktorá je uskutočňovaná v sobotu, podáva sa jednodávková vakcína od firmy Johnson & Johnson a záujem ľudí, ktorí môžu prísť aj bez registrácie, je značný,“ uviedol pri spustení očkovania v nákupných centrách predseda TTSK Jozef Viskupič.

Pilotné očkovanie v OC vyskúšal kraj už minulý týždeň v Hlohovci a Galante, kam prišlo 600 záujemcov. „Po rozhovoroch s ľuďmi sme zistili, že je to pre nich z rôznych príčin a motívov, ktoré nebudeme skúmať, reálna možnosť na to, aby sa rozhodli a aj dali zaočkovať,“ netajil Viskupič.

Prelomili útlm?

Trnavský kraj zabezpečuje očkovanie od konca februára. Okrem veľkokapacitných očkovacích centier poskytuje aj výjazdovú očkovaciu službu. „Myslím si, že typ masového očkovania ide pomaly do útlmu, a preto hľadáme dlhodobo udržateľnejšie spôsoby. Vakcína Janssen sa podáva iba raz, takže nie je potrebné hľadať termín na preočkovanie, je to bez potreby registrácie, takže očkovanie je jednoduché a pohodlné. Želal by som si, aby sa všetci zodpovední ľudia dali ešte v priebehu leta zaočkovať. My pre to urobíme všetko,“ dodal Viskupič.

Po úspechu sa má do takejto formy vakcinácie zapojiť viac miest, a to nielen z Trnavského kraja.

Viac sa dočítajte aj na webe Trnavského samosprávneho kra­ja.

