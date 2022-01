Zdroj: persule.sk Odborníci odhalili „zázračné“ látky na tvorbu protilátok a posilnenie imunity pred COVID-19. Toto by ste nečakali Odborníci na oficiálnej stránke Slovenskej republiky korona.gov.sk odporúčajú vyššie dávky vitamínov nielen na prevenciu proti koronavírusu Sars-COV-2 ale aj počas ochorenia. 6. január 2022 Tlačové správy

Podľa odborníkov je dôležitý dostatočný príjem vitamínu D, ktorého je nedostatok najmä v zimných mesiacoch pre málo slnka, ale všeobecne aj v populácii sú skôr nižšie hladiny vit. D, zinku. Nedostatok je najmä u starších ľudí a ľudí s chronickými ochoreniami, vegetariánov.

Slováci z Banskej Bystrice preto vyvinuli unikátne recepty, praktické balenia a všetky odporúčania odborníkov zohľadnili v ich výrobkoch VIROSTRUM a VIROPLEX novej značky PERSULE.

Produkt VIROSTRUM obsahuje až 1000 mg kolostra, 500 mg vitamínu C, 2000 I.U. vitamínu D, 15mg Zinku, 35 mcg Selénu a ako náhradu probiotík pre zdravé črevá pridali výrobcovia vlákninu v pomere 1000 mg. Produkt je vyrábaný v mesačnej dávke a spoločnosť ponúka výrazné zľavy na dvoj, či trojmesačnú kúru.

„Už od začiatku pandémie sledujem pozorne jej vývoj a doma som mal neustále nejaké vitamíny. Bolo ich veľa a častokrát som ich aj zabúdal všetky užívať. Boli v tabletkovej forme a niektoré také veľké, že som ich nevedel naraz prehltnúť. Tak som si povedal, že urobíme niečo dizajnovo pekné, silné a účinné a rozpustné vo vašom obľúbenom nápoji alebo jedle. Samozrejme všetko sme odkonzultovali s odborníkmi, či RÚVZ v Banskej Bystrici. Cena produktov tak odzrkadľuje silné a účinné látky obsiahnuté v nich, “ hovorí tvorca myšlienky Martin Pechovský.

„V ďalších rôznych zahraničných štúdiách sa tiež uvádza, že Váš imunitný systém je v poriadku práve vtedy, keď je v poriadku aj Vaša psychycká pohoda. Stres priamo ovplyvňuje imunitný systém a jeho schopnosť bojovať proti cudzorodým látkam. Práve preto sa tešíme aj na ďalšie produkty MANAŽÉR, MANAŽÉR Plus, SLADKÉ SNY…, ktoré sme navrhli priamo pre dosiahnutie duševnej pohody, vyváženého spánku, či zvládnutia veľkého pracovného vyťaženia. Doba je žiaľ taká. Dnes žijeme dobu displejov s falošným modrým svetlom, následne nám chýba serotonín, ktorý sa tvorí práve pomocou slnečných lúčov, pohybu a vyváženej stravy. No a keď nemáme serotonín, náš mozog stráca schopnosť spracovať informácie, či podnety a vysiela telu signály podobné zášklbom, úzkostným, či depresívnym stavom. Samozrejme toto všetko nevyriešia len vitamíny alebo len zaručený liek. Môžu to ale vyriešiť návyky, ktoré v našom programe spomíname,“ dodáva Pechovský.

