49 Galéria Zdroj: pixabay.com Odštartoval útok na Ukrajinu 3. SVETOVÚ VOJNU? Nostradamus nám nechal DESIVÝ odkaz Európania prežívajú veľké zdesenie a s obavami sledujú situáciu na Ukrajine. Je možné, že v minulosti žil niekto, kto nás predtým varoval? 25. február 2022 Magazín

25. február 2022 Magazín Odštartoval útok na Ukrajinu 3. SVETOVÚ VOJNU? Nostradamus nám nechal DESIVÝ odkaz Európania prežívajú veľké zdesenie a s obavami sledujú situáciu na Ukrajine. Je možné, že v minulosti žil niekto, kto nás predtým varoval?

Dátum 24. február 2022 sa navždy zapísal do histórie ako deň, ktorý zmenil starý kontinent. Európa v napätí sleduje Putinov útok na Ukrajinu.

Napätie medzi oboma stranami bolo už dlhšie, no je možné, že túto inváziu predpovedal niekto oveľa skôr? Niekto, kto sa narodil pred Putinom, Jeľcinom, Gorbačovom, Leninom a aj pred vznikom samotného sovietskeho impéria?

Podľa niektorých sa spája s mužom, ktorý si vyslúžil prezývku Prorok skazy a Najväčší veštec všetkých čias. Nostradamus mal už počas svojho života predpovedať Veľkú francúzsku revolúciu, nástup Adolfa Hitlera k moci, či pristátie človeka na Mesiaci. Údajne tiež opísal aj aktuálne udalosti na Ukrajine.

Vojny a traja králi, čo zaútočia

Podľa niektorých ľudí má prísť vojna po „konflikte medzi „troma kráľmi“, za ktorými vidia Vladimira Putina, Joa Bidena a generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga,“ píše magazín Bitter Wint.

V niektorých prekladoch nájdeme zmienku o „troch kráľoch“ a inde o „troch bratoch“, podľa magazínu je to len vecou výkladu.

V pasáži 8:17 si môžeme prečítať: „Cez troch bratov sa svet dostane do problémov. Nepriatelia dobyjú námorné mesto. Hlad, oheň, krv, mor a dvojitá dávka všetkých katastrof,“ stojí vo veršoch skazy.

Opísal Odessu?

Ako však opisuje politológ Massimo Introvigne v článku s názvom Predpovedal Nostradamus svetovú vojnu na Ukrajine?, je to práve Odessa, ktorá by mohla byť tamojším „námorným mestom.“ Hlásia v nej nepokoje. „Dvojitú dávku všetkých katastrof“, vrátane nového „moru“, by sme mohli identifikovať ako pandémiu a tretiu svetovú vojnu.

Jeho predpoveď je ešte mrazivejšia, keď v jednej pasáži zároveň opisuje rozsiahle náboženské prenasledovanie. To dokonca podľa jeho slov prinúti Vatikán „presťahovať sa na iné miesto“, stojí v pasáži francúzskeho lekára a astrológa, ktorý svoje proroctvá a vízie upravoval do štvorveršových strof či rovno do celých básní.

Článok pokračuje pod fotkou.

Predpovedal i rastúce ceny?

Veštec predpovedal, že svet nezachváti len vojna, ale príde skaza v podobe inflácie, hladu i kanibalizmu. Jedna konkrétna pasáž spomína rastúce ceny potravín – tie nás podľa neho povedú k veľkému nešťastiu.

„Med bude stáť oveľa viac ako vosk. Cena pšenice bude taká vysoká, že sa človek bude až triasť,“ píše IFL Science.

Kde je pravda?

Infláciu sme skutočne pocítili a rastúca krivka sa odrazila aj na mnohých službách, pričom o jeho ďalších proroctvách sme vás už informovali.

Máme sa skutočne obávať? Massimo Introvigne si myslí, že Prorok skazy je odrazom toho, čoho sa obávame. „Nostradamus nie je až tak historickou postavou. Je kultúrnou ikonou, zrkadlom, ktoré odráža naše obavy a zväčšuje ich,“ dodáva na záver.

Tak či onak, ako pripomína portál NY Post, je to práve Michel de Nostredame a jeho dielo Les Prophéties z roku 1555, v ktorom predpovedá vojny, prírodné katastrofy, atentáty, jadrové útoky a revolúcie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

49 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk