30. jún 2024 ELA Správy Zo Slovenska Paci Pac odmieta vystúpiť na akcii pod záštitou PREMIÉRA: Smerácky starosta ich chce ŽALOVAŤ Populárna detská skupina PACI PAC mala na svojom zozname plánovaných akcií vystúpenie v obci Stará Bystrica, kde už v minulosti boli. Teraz sú v spore so starostom. Dôvod je bizarný.

Zdroj: Photo Ataner/FB Paci Pac

Pod záštitou premiéra

„Obec Stará Bystrica a Úrad vlády Slovenskej republiky vás srdečne pozývajú na oslavy zvrchovanosti pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica,“ hlása plagát k akcii, na ktorej okrem dua Paci Pac mali vystúpiť Majk Spirit, Čarovné ostrohy či folklórne súbory.

A práve táto informácia stopla dvojicu Paci Pac v účasti. Nechcú totiž vystupovať pre detského diváka na politickej akcii a byť akokoľvek spájaní s politikou. Napriek tomu, že sa zmluvne zaviazali účinkovať a všetko bolo vopred dohodnuté.

Vo všeobecnosti platí, že záštity sú vyjadrením toho, že podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou, má význam pre činnosť a prezentáciu daného úradu a je v súlade s jeho záujmami a cieľmi.

Pôjdu na súd?

Ako na prípad upozornila TV Markíza, starostom Starej Bystrice je Ján Podmanický zo Smeru a práve tu začína celý spor. Duo Paci Pac si obec Stará Bystrica najala, aby zahrali koncert bez toho, aby povedali, že je pod záštitou premiéra.

Mário Praženec z Paci Pac uviedol, že informáciu o záštite premiéra Fica sa dozvedeli až z plagátu. "Nechceme spájať detskú tvorbu alebo nás ako Paci Pac s nejakou stranou alebo vládnou aktivitou. Takže som im slušne napísal email, že sa dostala ku mne táto informácia, že teda za nás neprídeme na toto vystúpenie, pokiaľ je to takto,“ povedal pre Markízu.

Na e-mail im vraj nikto z obce neodpísal. Namiesto toho sa ozval advokát, ktorý trval na tom, že majú koncert odohrať.

Starosta za Smer ich chce teraz žalovať. Kým on tvrdí, že o všetkých podmienkach koncertu účinkujúci umelci vedeli vopred, dvojica to odmieta. Ako dodal, zmluvy platia pre každého. „A to ako? Nepáči sa mi tento v hľadisku, henten, tak odmietnem vystupovať? To kde sme sa dostali?,“ reagoval na to, že duo si nechce plniť zmluvu, čím naruší vopred avizované podujatie, ktoré priláka množstvo detí.

Záväznú objednávku má k dispozícii aj TV Markíza, podľa ktorej sa tam informácia o záštite premiéra nespomína. A nemali o nej vedieť ani ďalší umelci. Rovnaký problém s rovnakou akciou zažila v minulosti aj formácia Peter Bič Project.

