Partner Zuzany Čaputovej reaguje na Tarabu s Dankom: Páni sa prerátali a sú na SMIECH

Priateľ našej prezidentky mal potrebu vysvetliť ako to bolo s „výletom“ na poslednú rozlúčku legendárneho speváka. „Vyzývame Zuzanu Čaputovú, aby zaplatila letenku a všetky náklady za svojho priateľa,“ napísal líder mimoparlamentnej strany SNS Andrej Danko na sociálnej sieti. Niekdajší predseda NR SR v dlhom príspevku poukazoval na papalášizmus, ktorého sa nedávno dopustil aj minister hospodárstva Richard Sulík, keď zobral na EXPO do Dubaja svoju dcéru.

Pridal sa aj poslanec Tomás Taraba, ktorý takisto na Facebooku poukázal na to, že Čaputová rozváža za štátne peniaze svojho priateľa. „Nedávno sme riešili na Slovensku, že ako je možné, že Sulík zobral do štátneho lietadla svoju dcéru a nekúpil jej letenku. Tento pán už keď sme pri tom sa prečo rozváža za štátne peniaze? Pani Zuzana mu prečo nekupuje letenky? Odkedy majú daňoví poplatníci povinnosť prispievať na milencov a milenky politikov a političiek?“ uviedol predseda strany ŽIVOT – NS.

Aj on si pripravil niekoľko viet, ktoré zhrnul do statusu a „zavesil“ ho na Facebook a Instagram.

„Pán Danko a pán Taraba sa pustili do prezidentky, že sme išli spolu do Prahy na poslednú rozlúčku s Miroslavom Žbirkom. Vraj má uhradiť náklady na náš let, ubytovanie a stravu. Všetko by bolo fajn keby…. Keby títo páni mali úctu k faktom a overovali si informácie,“ začína sa Rizmanov príspevok.