22. máj 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Peklo pre lyžiarov? Švajčiari pod magickou horou pripravujú zjazd dlhý niekoľko kilometrov!

Švajčiarske lyžiarske stredisko Zermatt pripravuje zjazdársku trať, ktorá by bola najdlhšou vo Svetovom pohári.

Zdroj: instagram

Trať s dĺžkou 5 km by sa mohla stať súčasťou mužského seriálu v novembri 2022.

Jazdilo by sa v dvoch krajinách

Kuriozitou zjazdovky neďaleko Matterhornu je, že bude zasahovať do dvoch štátov. Štart bude mať vo Švajčiarsku, no záverečných 1100 metrov už bude v Taliansku. Riaditeľ strediska v Zermatte Franz Julen tiež vyhlásil, že jeho zámerom nie je konkurovať organizátorom vo Wengene, ktorí tradične pripravujú najdlhší zjazd v SP (4,4 km) a aktuálne sú v spore so Švajčiarskou lyžiarskou federáciou o mediálne práva.

Na ľadovci

Trať pod Matterhornom by bola na ľadovci, čo umožňuje konanie pretekov už v novembri, vo Wengene sa tradične súťaží v januári. Organizátori takisto chcú, aby sa tam konal svetový šampionát.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk