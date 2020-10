18. október 2020 ESL Správy Politika Pellegrini boduje: Ďalší prieskum potvrdil veľký prepad OĽaNO

Strana Igora Matoviča výrazne klesá. Premiér za to viní médiá a koaličného partnera.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Agentúra Focus urobila aktuálny prieskum exkluzívne pre reláciu Na telo Televízie Markíza. Potvrdil sa trend poklesu strany OĽaNO.

Hlas ako víťaz

Najviac ľudí by volilo stranu Hlas Petra Pellegriniho. Získala by 18,7 percenta. Premiérova strana by získala o viac ako tri percentá hlasov mene – presne 15,1 percenta. Igor Matovič si nemyslí, že by to bol dôsledok jeho chýb.

„Je to preto, že tu vyše pol roka dostávame len nakladačku od médií a koaličného partnera. Z každého komára sa urobí slon,“ vraví premiér narážajúc na jeho spory predovšetkým zo stranou SAS. Posťažoval sa, že ho médiá nechvália, ale tiež uviedol, že prieskumy ho nezaujímajú.

„10 rokov nám agentúry predpovedali, že sa ani nedostaneme do parlamentu, no bič plieska vždy na konci. Jediné čísla, ktoré ma dnes zaujímajú sú 633 ľudí v nemocniciach, 92 mŕtvych a vyše 700 nakazených zdravotníkov,“ dodal v relácii Na telo Igor Matovič.

SAS rastie

Na treťom mieste sa v prieskume umiestnila strana SAS s 10,7 percentami, v tesnom závese je SMER-SD s 10,5 percentami. Do parlamentu by sa dostala aj strana ĽSNS (9,8), SME rodina (7,3), Progresívne Slovensko (5,4) a KDH (5,2).