Pellegrini z Bystrice neodíde naprázdno: Dostal originálny DAR spätý s mestom, VIDEO a FOTO Prvá regionálna cesta prezidenta SR Petra Pellegriniho vo funkcii novej hlavy štátu viedla v stredu do Banskej Bystrice, ktorá je jeho rodiskom.

Stretnutie s primátorom mesta Jánom Noskom v priestoroch historickej radnice a predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejom Lunterom sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.

O čom diskutovali?

„Na stretnutí som ho informoval o finančnej situácii samospráv, opätovne sme otvorili tému chýbajúceho strategického investora, ktorého príchod je kľúčový pre rozvoj nášho mesta. Pre celý región je rovnako dôležitá aj otázka obnovy civilnej časti letiska Sliač. Rozprávali sme sa o projektoch obnovy kaštieľa Radvanských, domu kultúry i Medeného hámra, národnej kultúrnej technickej pamiatky nadnárodného významu,“ konštatoval po stretnutí Nosko.

„Som rád, že v duchu inauguračného príhovoru, komunikovať s mestami a byť prezidentom pre ľudí, svoju prvú cestu do regiónov absolvoval práve u nás, v jeho rodnom meste,“ dodal primátor.

Predseda BBSK Ondrej Lunter hovoril s Pellegrinim o prioritách a cieľoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). „S prezidentom som hovoril o tom, čo všetko v kraji robíme a kde by sme uvítali pomoc. Nadviazal som na to, čo odznelo v jeho inauguračnom prejave – spájanie. Mám na mysli napríklad spájanie síl samospráv a centrálnej vlády. Pretože bez spolupráce to nejde,“ konštatoval po stretnutí Lunter. Oceňuje, že prvý regionálny výjazd novej hlavy štátu smeroval práve do Banskej Bystrice.

„Bol by som rád, keby sme sa na Slovensku pokúsili zostaviť poctivý a realistický, povedzme desaťročný investičný plán, pod ktorý by sa podpísali vláda, parlament, samosprávy. Tak by sme odstránili historický investično-civilizačný dlh, ktorý nedokážu samosprávy zvládnuť samé. Mám na mysli cesty, mosty, vodovody, a teda veci, ktoré patria k základnej infraštruktúre a samosprávy ich prevzali s týmto dlhom. Spôsobujú regionálne rozdiely a oprávnenú frustráciu časti občanov,“ zdôraznil šéf kraja, ktorý obdaroval prezidenta vzácnou belujskou keramikou.

