Pellegrini zažil nevšednú AUTOGRAMIÁDU: Na čo sa ľuďom podpisoval prezident? FOTO

Prezident SR Peter Pellegrini vydal pokyn, aby Kancelária prezidenta (KP) SR začala stredajším dňom robiť všetky potrebné kroky na obnovenie činnosti regionálneho pracoviska KP v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Po viac ako trojročnej prestávke tam bude hlava štátu niekoľkokrát do roka úradovať a podnikať výjazdy do okolitých regiónov stredného Slovenska. Informoval o tom prezident počas návštevy Banskej Bystrice s tým, že po letných prázdninách by chcel slávnostne prestrihnúť pásku a otvoriť pracovisko.

Prezident v regiónoch

„Pri nástupe do funkcie som povedal, že nechcem byť prezidentom Prezidentského paláca z Bratislavy. Chcem byť prezidentom ľudí a čo najviac času tráviť v regiónoch Slovenska, samozrejme, pri zodpovednom plnení všetkých medzinárodných a vnútroštátnych povinností, ktoré ma čakajú v Bratislave. Nechcem, aby bolo slávnosťou opustiť Bratislavu a ísť do regiónov. Niekoľkokrát do roka plánujem úradovať z Banskej Bystrice, aby úrad prezidenta bol bližšie k ľuďom, ktorí žijú a pracujú na strednom Slovensku,“ konštatoval Pellegrini.

Zdôraznil tiež, že aj napriek zhoršenej bezpečnostnej situácii sa chce s ľuďmi v uliciach stretávať, podávať si s nimi ruky a tento spôsob nemieni opustiť ani v súčasnom zložitom období.

Prezident plne podporuje témy, o ktorých hovoril s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom a primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Týkali sa absencie strategického investora v regióne, obnovenia civilnej leteckej dopravy na letisku Sliač, pokračovania rýchlostnej cesty R1, ako aj oblasti zdravotníctva či sociálnych služieb.

Autogramiáda známky

Pellegrini zároveň oznámil, že na začiatok septembra pozve zástupcov samospráv na spoločné stretnutie do Prezidentského paláca, aby spolu hovorili o aktuálnej situácii miest a obcí a o námetoch pre rozvoj Slovenska.

Posledným bodom programu hlavy štátu v Banskej Bystrici bola slávnostná inaugurácia poštovej známky prezidenta SR spojená s autogramiádou pre verejnosť, ktorá sa začala okolo 16.00 hod. Autorom dizajnu známky je akademický maliar Vladislav Rostoka a Slovenská pošta ju vydala v sobotu 15. júna.

„Ako prvý prezident podpíšem známku každému, kto príde do priestorov záhrady Stredoslovenského múzea, a to bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať,“ dodal Pellegrini.

Zábery Pellegriniho na banskobystrickom Námestí SNP nájdete na videu a v priloženej fotogalérii.

