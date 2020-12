4. december 2020 2020 16:01 ESL Zo Slovenska Pendleri sú zúfalí: V pondelok sa chystajú blokovať hranice

Tí, ktorí žijú kúsok za hranicami, potrebujú od pondelka negatívne testy. Inak ich nepustia na územie Slovenska.

Na odberných miestach, kde sa robia bezplatné antigénové testy, je v Bratislave, ale aj v blízkych okolitých mestách, plno. Ak sa chcú dať pendleri otestovať, musia rátať s niekoľkohodinovým čakaním. Mnohí sú zúfalí.

Risk

Danka býva v Rajke. Vraví, že dnes nemá šancu nechať sa otestovať a cez víkend to nepôjde, pretože žiadne testovacie miesto nie je k dispozícii.

„V pondelok to risknem a nie som sama. 50 percent ľudí, ktorí tu v Rajke žijú jednoducho skúsia prejsť bez testu. Ja som sa objednala na testovanie na pondelok popoludní, skôr sa naozaj nedalo,“ vraví Danka. Dodáva, že už sa nedokáže ani hnevať, je unavená a zúfalá, podobne ako jej kamarátky a kamaráti.

„Mnohé matky odmietajú stáť niekoľkohodinových v radoch so svojimi deťmi. Podľa mojich informácií sa dokonca v pondelok pokúsia na protest zablokovať hraničný priechod,“ dodáva Danka.

Rizikoví?

V Rajke býva aj moderátorka Marta Jančkárová, ktorá vraví, že Slováci v maďarskom pohraničí vo všeobecnosti nepodceňujú pandemickú situáciu.

„Viacerí sa preto pozastavujú nad tým, prečo sú považovaní za rizikovejších z hľadiska šírenia Covidu19, než sú ostatní občania. Nepoznajú zatiaľ žiadne dáta, ktoré by to potvrdzovali. Do práce v hlavnom meste totiž dochádzajú na podobnú vzdialenosť, ako napríklad ľudia z Pezinka či Senca. Navyše, po príchode z práce sú vo svojich domoch či bytoch. O to viac, že tu platí večer zákaz vychádzania a reštaurácie sú zatvorené, dá sa kúpiť iba zabalené jedlo,“ dodáva Marta Jančkárová.

Komunikácia

Za hranicami, ale v Rakúsku, býva aj známy tanečník Jaro Bekr. Patrí k tej rozumnej časti obyvateľstva, ktorá chápe, že protiepidemio­logické opatrenia sú nevyhnutné, ak nechceme, aby náš zdravotný systém skolaboval. On už test má, včera (3.12.) si však preň musel vystáť vyše 2-hodinový rad.

„Ja sa iba snažím pochopiť opatrenia, keďže nie vždy sú odkomunikované dobre a doložené číslami. Takže si veľakrát musím sám dohľadať informácie, aby som ako tak pochopil niektoré kroky, ktoré sa robia. V tomto vidím obrovský priestor na zlepšovanie – v komunikácii s verejnosťou. No a potom je tu ešte problém, že médiá často zle interpretujú opatrenia, čím tiež prispievajú k chaosu,“ vraví Jaro Bekr.

Mnohí pendleri sa sťažujú na to, že im vláda mimoriadne komplikuje život tým, že nariadenia vydáva na poslednú chvíľu. O tomto hovorila aj Danka. Podľa nej mnohí obyvatelia Rajky čakali na vyhlášku, ktorá sa oficiálne objavila až vo štvrtok popoludní. Podobne to vidí aj známy tanečník, ktorý sa snaží byť optimistom a nechce hovoriť o problémoch.

„Všetci sme na jednej lodi, takže to pociťujeme asi rovnako. Nenazval by som to problémy, skôr diskomfort, keďže sa veľa vecí mení na poslednú chvíľu a ak sa človek snaží byť zodpovedný, dá mu to zabrať,“ uzatvára Jaro Bekr.

