17. jún 2024 ELA Správy Politika Peter Pellegrini chce mať za svojho poradcu Jozefa Banáša: TOTO je dôvod! Prezident Peter Pellegrini v rozhovore pre TV Markíza prezradil zaujímavé meno. Po svojom boku by rád privítal Jozefa Banáša na pozícii poradcu pre oblasť kultúry a médií.

„Určite to vzbudí rozruch a bude to veľmi zaujímavé. Je to človek, ktorý je dnes najúspešnejší spisovateľ. Má najviac prekladané knihy do rôznych svetových jazykov. Mohol by priniesť zaujímavý pohľad na to, čo sa dnes v spoločnosti deje,“ uviedol pre Markízu prezident.

Ako dodal, s niekdajším diplomatom a známym spisovateľom stále rokuje.

Jozefa Banáša, otca moderátorky Adely Banášovej, pre jeho vyjadrenia často označujú za konšpirátora, figuruje na zozname spolupracovníkov ŠtB. On slovom konšpirátor označuje „človeka, ktorý premýšľa“. Tvrdí, že žiadnu spoluprácu s ŠtB nepodpísal a jeho podpis v zväzkoch ŠtB je falošný.

V predvolebnej prezidentskej kampani, deň pred začiatkom moratória, moderoval diskusiu, kde debatoval s vtedy kandidujúcim Pellegrinim a českým expremiérom Andrejom Babišom.

Banáš bol aj na Pellegriniho inaugurácii. „Počúval som pozorne slová nového prezidenta a neraz sa mi dlane dvíhali k potlesku. Bol to prejav štátnika, prejav nádeje, viery, odhodlania a dôvery. Potešila ma aj zmienka o troch hrdinoch mojich románov – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Alexandrovi Dubčekovi a dokonca aj o energii turbín Aurela Stodolu. Skvelé! Sám som sa pre médiá vyjadril, že ak Peter Pellegrini splní tri základné predpoklady, ktoré naňho my občania máme, bude najlepším slovenským prezidentom akého sme doposiaľ mali,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Dnes24.sk