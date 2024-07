16. júl 2024 Ľubomír Hudačko Regióny Peter počas búrky v Sabinove začal fotiť: A zaznamenal fascinujúcu šou bleskov, FOTO Fotograf Peter Polák zaznamenal zábery, ktoré vyrážajú dych. Všetky zábery urobil doma na záhrade v Sabinove.

Foteniu sa venuje asi 5 rokov a berie to zatiaľ ako hobby popri svojej práci. Avšak to, ako zachytil šou bleskov v Sabinove si však môže uložiť do vzácneho archívu.

Pozoroval a fotil nádheru

Všetky zábery urobil doma na záhrade v Sabinove. „Celé to divadlo začalo okolo 23.00 hod. večer. Tak som utekal po fotoaparát, nastavil statív a už len fotil a pozoroval tú nádheru,“ vysvetľuje Peter, ktorý fotkami ohúril diskutujúcich na sociálnej sieti.

To, ako sa mu to náramne podarilo si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

