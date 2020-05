19. máj 2020 Rôzne Petíciu „Za plnú mzdu slovenským matkám“ podpísalo cez víkend viac ako 1 800 ľudí

Občianska iniciatíva MOJE SLOVENSKO sa rozhodla vyhlásiť petíciu a postaviť sa za matky, ktoré museli ostať s deťmi doma a za matky samoživiteľky. Petíciu vyhlásili aj na podnet práve rozhorčených mamičiek, ktoré kontaktujú združenie na dennej báze.

„Nie je možné, aby sme ich najskôr prinútili zostať doma, a potom ani nie sme schopní vyplatiť OČR. Zároveň sa snažíme vyplácať podnikateľom štedré náhrady. Sú to práve matky, ktoré nás priviedli na svet, a ktoré sú aj v tých najťažších chvíľach pri nás. Muži ich častokrát podceňujú, pretože nenosia príjem do domácnosti počas starostlivosti o dieťa. Veď ako by aj mohli. Sú hrdinkami domácností a mali by dostať plnú náhradu svojej mzdy. Funguje to v iných krajinách a môže aj u nás!“ vysvetlil Martin Pechovský, predseda OZ MOJE SLOVENSKO.

Situácia s novým koronavírusom prišla nečakane, a veľkým spôsobom ovplyvnila život každého z nás. Ovplyvnila našu prácu, našu rodinu, cestovanie, nákupy, jednoducho každodenný život. Od prvého momentu, kedy nás zasiahol COVID-19, sa riešia problémy podnikateľov, ako im pomôcť, ako zmierniť ich neľahkú situáciu. Áno, podnikatelia držia našu ekonomiku, dávajú prácu ďalším ľuďom, a tí zachraňujú svoje rodiny.

Zamyslel sa však niekto nad neľahkou situáciou matiek, a dokonca nad matkami samoživiteľkami? Matky, ktoré vychovávajú ďalšie generácie, deti, ktorým patrí budúcnosť Slovenska? Matky, ktoré teraz dostávajú len určité percento zo svojho platu a nedokážu zabezpečiť svoje deti plnohodnotne?

„Áno, matky by mali byť pre štát prioritou. V ťažkých situáciách, akou je dnes táto, si zaslúžia pomoc a podporu. Na pleciach matiek predsa stojí celý svet,“ dodáva Lenka Belovičová, spoluzakladateľka OZ MOJE SLOVENSKO.

OZ MOJE SLOVENSKO prináša aj konkrétny návrh na konkrétnu novelu zákona:

Konkrétny návrh novely zákona č. 63/2020 Z. z. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) by tak po novom mohol v paragrafe 293 eur („Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“) odseku (2) jeho plné znenie:

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

znieť po novom:

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) je 100 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 maximálne však do výšky 1000 eur.

