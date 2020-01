Dnes o 14:09 Správy Rôzne Pietna spomienka vo vypálených obciach: Slová prezidentky o nenávisti a utrpení

Obce v Kľakovskej doline majú čiernu históriu. Výročie takzavnej krvavej nedele si prišli pripomenúť aj Zuzana Čaputová či Peter Pellegrini.

Zdroj: TASR

Fašizmus pestuje v ľuďoch hnev a pohŕdanie inými. Politiku, ktorá má byť správou vecí verejných vo verejnom záujme, mení na organizovanie nenávisti. Počas nedeľného spomienkového podujatia pri príležitosti 75. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak v okrese Žarnovica nacistickými jednotkami, to skonštatovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

,,Dnes sa fašizmus priživuje na pocite spoločenskej, sociálnej či hospodárskej krivdy, ktorý zasiahol nemalý počet našich spoluobčanov," uviedla.

Ako ďalej konštatovala vo svojom príhovore počas spomienkového zhromaždenia, na ktorom sa zúčastnili stovky ľudí, aj v 20. a 30. rokoch minulého storočia si mnohí mysleli, že sa nenávistné reči nikdy nedostanú ďalej. ,,Dnes už vieme, ako veľmi sa mýlili. História nás poučila, kam chodník nenávisti a vylučovania vedie, ak naň spoločnosť raz vykročí. Je to chodník, ktorý vedie k tragédiám a k zločinom, aké sa stali aj tu v Kľakovskej doline," pokračovala.

Podľa prezidentky je nesmierne dôležité pamätať na tieto udalosti a pravidelne si ich pripomínať aj osobnou prítomnosťou, a to aj vzhľadom na to, že myšlienky fašizmu nie sú u nás mŕtve. ,,V istej podobe tu stále pretrvávajú tieto tendencie a je veľmi dôležité pamätať na to, čo to znamená a že to je naozaj veľké utrpenie," skonštatovala Čaputová a dodala, že akékoľvek šírenie nenávisti je nebezpečné.

,,Žijeme v čase, keď fašistické myšlienky opäť ožívajú a hľadajú si svoje plazivé cesty k ľuďom. Preto je dôležité nerezignovať na demokratické hodnoty a túžbu našich predkov po slobode," vyjadril sa na spomienkovej slávnosti premiér Peter Pellegrini.

Ako ďalej uviedol vo svojom príhovore počas stretnutia, na ktorom sa zúčastnili stovky ľudí, je dôležité odolať pokušeniu rýchlych a vábivých sľubov, ktoré nie sú žiadnymi skutočnými riešeniami našich spoločných problémov. Naopak, tie dosiahneme len v spolupráci v národnom zmierení a vzájomnej tolerancii.

,,Som veľmi rád, že spolu s pani prezidentkou tu dnes spoločne vysielame jasný signál, že urobíme všetko pre to, aby sme spoločnosť viedli k tomu, aby sa takáto zvrátená ideológia, ktorá bola počiatkom týchto tragických udalostí, nikdy na Slovensku nedostala k moci a tieto udalosti sa nemohli nikdy zopakovať," skonštatoval premiér.

Pellegrini vyhlásil, že v roku, keď si pripomíname 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, chcú spustiť veľký celoslovenský projekt obnovy všetkých vojnových hrobov a pamätníkov vo všetkých obciach a mestách, a tiež miestach, kde boli ťažké boje. V najbližších dňoch sa preto chce stretnúť s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a s ministerkou vnútra.

,,Náklady očakávam rádovo v státisícoch. Vláda počas výjazdových rokovaní na sklonku minulého roka už na východe Slovenska pravidelne vyčleňovala peniaze na obnovu pamätníkov, ale chcem, aby to neboli len čiastkové lokálne rozhodnutia, ale aby to bol vládou prijatý národný program obnovy všetkých týchto pamätných miest, pretože je to našou povinnosťou a myslím si, že to aj patrí k prejavu jednej vyspelej demokratickej spoločnosti, uctiť si a pamätať tých, ktorí bojovali a padli za našu slobodu," dodal premiér.

Nacistické jednotky SS spolu so slovenskými prisluhovačmi postrieľali 21. januára 1945 v oboch dedinách spolu 148 obyvateľov. Mala to byť odplata za pomoc partizánom. Toto hnutie odporu malo totiž práve v tejto časti Slovenska silné zázemie.

Zdroj: TASR