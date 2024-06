13. jún 2024 ELA Správy Zo Slovenska Písmeno O či NULA? Bratislavčanovi kvôli novým EČV chodia CUDZIE pokuty v stovkách eur Grafika nových EČV, ktoré sú pre svoj vzhľad dlhodobo kritizované, narobila problémy mnohým šoférom. Jedným z nich je aj po roku Bratislavčan, ktorý má toho plné zuby.

Problémové značky od začiatku

S novým dizajnom a prevedením tabuliek evidenčných čísel, ktoré vstúpili do platnosti v januári 2023, sa objavilo mnoho problémov hneď od začiatku. Ministerstvo vnútra bolo zahltené sťažnosťami vodičov, ktorí mu hlásili problémy s parkovaním.

Majitelia vozidiel s novými EČV sa napríklad nevedeli dostať z garáží či parkovísk, lebo senzory pri východoch z parkovacích domov nedokázali nový typ písma rozpoznať.

„V podstate sa mi to stáva všade. Nikde vo svete som nikdy nevidel, že by mala v strede nuly bodku. Samozrejme to spôsobuje problém. Oslovujete vrátnikov, musia vás púšťať manuálne cez rampy. Toto sa nedoriešilo,“ vysvetlil vlani pre RTVS majiteľ novej tabuľky EČV Martin Turčan. A hoci prešiel presne rok, takýto problém má aj dnes vodič z Bratislavy. A opäť sú to problémové nuly a písmeno O.

Pokuty za iného

Na absurdný prípad, z ktorého je muž z Bratislavy už zúfalý, upozornila TV Markíza. Bratislavčan má 20-ročnú Mazdu a má na nej EČV (BA-007 atď., slovom nula-nula-sedem poz.red.), ktoré sa podobá na značku z iného nového vozidla.

Prvá pokuta mu prišla od mestskej polície v Bratislave za nezaplatené parkovanie v meste. Čudoval sa však fotkám, ktoré polícia poslala. Nebola na nich jeho stará Mazda, ale Toyota.

Elektronicky ich informoval, že auto nie je jeho a nech si to preveria. Tam to však neskončilo. Mastné pokuty v stovkách eur mu začali chodiť za nezaplatené mýto zo Slovinska, ale aj z Rakúska.

Nula či písmeno?

„Povedal som, že nech si vylustrujú OO7 (písmeno O), respektíve nech si pozrú, či má zaplatenú známku, že je rozdiel medzi Toyotou a 20-ročnou Mazdou, tak to asi pochopili,“ uviedol majiteľ vozidla pre TV Markíza.

Majiteľ Toyoty mal síce zaplatenú diaľničnú známku, no jeho EČV bolo na želanie, čiže namiesto dvoch núl má dve písmena O, a to mätie mýtne brány.

Číslica nula na starej tabuľke a dizajn písmena O, ktoré sa používa na nových tabuľkách, vyzerajú podobne. Mýtne brány v Slovinsku a v Rakúsku písmeno O čítajú ako číslicu nula, hoci sú rozdielne.

Exminister vnútra Roman Mikulec pre Markízu povedal, že nové fonty písmen sa pred spustením testovali, aby nedošlo k zámene písmen a číslic. Nuž, prax ukázala niečo iné. Zúfalému Bratislavčanovi nepomôže ani ministerstvo. Nárok na bezplatnú výmenu tabuliek nemá a nie je vylúčené, že mu ďalšie pokuty za iného vodiča opäť prídu.

Mýtne systémy v krajinách si musia upraviť softvér na mýtnych bránach. Rezort vnútra Markíze uviedol, že nie je ich povinnosťou ich o tom informovať a rovnako ani iné štáty neinformujú Slovensko, že zaviedli nové tabuľky s evidenčnými číslami.

