Pitie čaju je hotová alchýmia. Pozor si dávajte na miešanie byliniek či ich kombinovanie s liekmi

26. apríl 2020

Pri bylinkách si rovnako ako pri užívaní liekov treba dať pozor na dávkovanie, vzájomné interakcie s inými bylinkami a liekmi, na správne skladovanie či dátum spotreby. Informujú o tom odborníci z Asociácie na ochranu práv pacientom (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom.

Správne dávkovanie

„Pri výbere vhodnej bylinky na váš zdravotný problém si dôkladne naštudujte dávkovanie, nielen z akého množstva by ste mali čaj pripraviť, ale aj koľko šálok čaju, prípadne s akým odstupom by ste ho mali vypiť,“ radí AOPP. Tieto informácie sú zväčša na obale čaju, so správnym dávkovaním a užívaním môže poradiť aj lekárnik.

Jeden druh bylinkového čaju sa odporúča piť najviac dva týždne v kuse. Aj bylinky majú svoje indikácie, kontraindikácie a môžu mať nežiaduce účinky. „Medzi tie najčastejšie patrí riziko alergických reakcií a poškodenia pečene, preto sa niektoré, napríklad medvedica lekárska, môžu užívať len krátkodobo niekoľko dní a iné nemôžu konzumovať ľudia s nejakým špecifickým ochorením. Konkrétne napríklad echinacea nie je vhodná pre ľudí s autoimunitnými ochoreniami ako sklerózou multiplex, cukrovkou prvého typu alebo reumatoidnou artritídou,“ hovorí doktorandka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Michaela Barkociová.

Nežiaduce účinky

Ak sa nežiaduce účinky objavia, bylinkový čaj treba prestať piť a poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. Pozor treba dávať na miešanie byliniek či ich kombinovanie s liekmi. Môžu navzájom blokovať či, naopak, posilňovať svoj účinok. „Ľubovník bodkovaný môže znížiť účinok liečiv, ktoré sa používajú pri liečbe vysokého krvného tlaku a epilepsie, ale aj účinok hormonálnej antikoncepcie,“ uviedla príklad Barkociová. „Naopak, grepová šťava zvyšuje napríklad účinok warfarínu, ktorý sa používa na zníženie krvnej zrážanlivosti, a preto pri ich kombinácii hrozí riziko zvýšeného krvácania,“ doplnila.

Väčšina byliniek je úplne nevhodných pre malé deti. „Napríklad mäta pieporná obsahuje mentol, ktorý u detí do dvoch rokov môže spôsobiť zástavu dýchania. Šalviová silica zase môže vyvolať kŕče podobné epilepsii,“ uviedla farmaceutka.

Tehotným ženám zase niektoré bylinky môžu spôsobiť potrat, predčasný pôrod alebo poškodenie plodu, preto by o ich užívaní mal vždy rozhodnúť lekár.

Na pozore by mali byť aj pacienti, ktorí trpia poškodením vnútorných orgánov, ako sú pečeň či obličky. Látky obsiahnuté v bylinkách by mohli byť pre nich toxické a ich zdravotnému stavu by mohli ešte viac uškodiť.

Zdroj: TASR