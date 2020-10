19. október 2020 MI Zo Slovenska Plošné testovanie ako v Kocúrkove: Chaos v tom majú aj lekári, žiadajú informácie

Môže to byť skvelá vec, ale je otázne, ako sa to vláde s takýmto prístupom podarí, komentujú pripravované plošné testovanie obyvateľstva predstavitelia Slovenskej lekárskej komory.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Má to byť najväčšia akcia svojho druhu, ale nikto nevie, kto ju vlastne pripravil, ako bude prebiehať a čo sa bude diať ďalej. Predseda Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že pretestovať celý národ o dva týždne je takmer nereálne a lekári nevedia, čo sa od nich očakáva. Vláde preto adresoval niekoľko kľúčových otázok.

Pôjdu všetci do karantény?

Plošné testovanie obyvateľov na Covid-19 označuje premiér Igor Matovič za „kľúčový boj, ktorý musíme nielen zvládnuť, ale aj vyhrať“. Celú masívnu akciu nazval Spoločná zodpovednosť, ale neunúval sa o nej diskutovať ani s lekármi, bez ktorých sa tento boj nedá vyhrať.

„Toto nie je akcia – poďme oberať hrušky, lebo rastú. Toto je akcia, ktorá presahuje všetko, čo sme doteraz zažili. Mala byť o tom všeobecná diskusia. Nechápem, čo by sa stalo, keby sa to prezradilo,“ vyhlásil prezident SLK Marian Kollár.

Upozornil, že ak vláda chce, aby testovanie dobre dopadlo, musí najprv občanov presvedčiť, aby prišli. To sa však nedá, ak nikto nepozná cieľ a podrobnosti celej akcie. Informácie nutne potrebujú aj lekári, inak zavládne chaos.

„Pôjdu všetci pozitívne testovaní občania do karantény aj so svojimi rodinami? Pôjdu do karantény všetci pozitívne testovaní zdravotníci aj so svojimi rodinami?“ pýtal sa Kollár.

V tejto chvíli si nevie predstaviť, čo by potom bolo s pacientmi. Vláda by mala na túto možnosť predstaviť nejaký plán, ale nič také nie je. „Nevieme, čo sa čaká od lekárov pri zabezpečovaní tejto akcie a po nej,“ vyhlásil prezident SLK.

Vyhrážky sú za čiarou!

Marian Kollár jedným dychom dodáva, že samotné plošné testovanie môže byť dobrá vec, ktorá expertom prinesie veľa vzácnych informácií. „Tieto dáta budú dôležité nielen pre Slovensko, ale aj pre EÚ a celý svet.“

Najprv sa však akcia musí podariť a na to je nevyhnutná dôkladná príprava a diskusia so všetkými zainteresovanými. To sa nestalo. Premiér priznal, že do príprav bola zapojená len úzka skupina ľudí. Cieľom bolo nič nevyzradiť, aby štát nemal problém nakúpiť na zahraničnom trhu potrebné testy. SLK zdôrazňuje, že bez potrebných informácií môže byť ohrozené aj zdravie občanov.

Komora lekárov chce vedieť, ako bude testovanie zabezpečené najmä z hľadiska príchodu a odchodu ľudí, aby sa nenakazili počas odberu.

Sú tu však aj ďalšie dôležité otázky: „Ako a kto bude odoberať materiál, kto bude mať na starosť jeho spracovanie, vyhodnotenie a likvidáciu? Čo si vlastne vláda sľubuje od tejto akcie a akí odborníci ju pripravovali?“

Predstavitelia SLK sa osobitne rozhorčili nad vyhrážkami premiéra, že ak sa niekto odmietne dať testovať, dostane bezplatne len základnú zdravotnú starostlivosť. „Všetci sme boli nešťastní z premiérových slov. Nebolo to šťastné vyjadrenie a je to absolútne neakceptovateľné.“

Zdroj: Dnes24.sk