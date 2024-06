25. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Po diaľnici BEZ známky: Vieme, ODKEDY budete po TÝCHTO úsekoch jazdiť ZADARMO! Na Slovensku budeme už onedlho jazdiť po vybraných diaľničných úsekoch bezplatne. Ktoré to sú a kedy začne novinka platiť?

Ministerstvo dopravy sa rozhodlo odľahčiť doprave vo veľkých mestách. Už dávnejšie preto informovalo, že pripravuje užitočnú novinku. Vodiči budú môcť obchvaty využívať bezplatne, teda bez nutnosti kupovať si diaľničnú známku. Ako informujú tvnoviny.sk, dokopy pôjde o vyše 100 kilometrov diaľničných úsekov.

„Platiť to začne od prvého augusta,“ povedala pre sever hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.

Kde nebudete potrebovať známku?

Diaľničnú známku od tohto termínu nebudete potrebovať napríklad pri prejazde D4 v Bratislave, na D2 od Stupavy či na časti R7 a na úsekoch R1 pri Nitre. V okolí Žiliny to budú časti D1 a D3. "Konkrétne tu to pomôže tým ľudom, ktorí idú zo západu a dochádzajú za prácou do južných alebo severných častí Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Čadce,“ povedal dopravný expert Ľubomír Palčák.

Do zoznamu pribudnú aj bezplatné úseky v okolí Košíc, Prešova a Popradu. Návrh už prešiel pripomienkovým konaním a portál dodáva, že aktuálne sa už čaká iba na formality.

200 kilometrov bezplatných diaľnic

Keď nové úseky pripočítame k tým, ktoré sú už dnes bezplatné, vodiči budú mať dokopy takmer 200 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest zadarmo.

Podľa odborníkov ide o dobrý krok, vďaka ktorému sa odľahčí doprava v mestách. Novinka je mierená na vodičov, ktorí by si aj tak len kvôli obchvatom miest diaľničnú známku nekúpili.

