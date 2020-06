23. jún 2020 Milan Hanzel Správy Po Krištúfkovej si podali aj Kollára: ČO povedal na to, že je plagiátorom a "druhým" DANKOM? FOTO

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) odmieta, že by jeho diplomová práca bola plagiátom. Poukázal na výsledky kontroly originality práce.

Kollár sa ohrádza aj na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Dôvod na svoje prípadné odstúpenie z funkcie pre kauzu záverečnej práce nevidí.

Hovorí o originalite

„Moja zhoda je 24,45 percenta. Interné smernice hovoria bežne, že do 30 percent je to bežná prax, že sa uznáva,“ poznamenal Kollár. Odmieta rovnako tvrdenia o tom, že v práci dostatočne nezdrojoval. Tvrdí, že použil všetky zdroje, ktoré mohol a cez test originality prešiel. „Ak by som cez toto neprešiel, nepustili by ma ku štátnej skúške,“ podotkol. Kollár zdôraznil, že je potrebné si ctiť platný školský systém a stanovené pravidlá. Tie musia podľa neho platiť pre každého. „Tu máte protokol originality, ktorý je platný. To som si nevymyslel,“ uviedol. Rovnako deklaroval, že prácu písal sám.

Asi urobil niekde chybu

Na otázky, prečo nezdrojoval svojho školiteľa pri statiach, ktoré od neho prevzal, odpovedal, že možno urobil niekde chybu. Neznamená to však podľa neho, že by prácu „odflákal“. „Toto nie je odkopírované od iného študenta,“ reagoval na otázku, či to nie je rovnaký prípad ako rigorózna práca bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS).

Obhajuje aj kolegyňu

Kollár odpovedal aj na otázky o záverečných prácach ďalších členov hnutia Sme rodina. „Určite sú iné požiadavky na bakalársku, na rigoróznu a na diplomovú prácu. Každá univerzita si stanovuje vlastné podmienky, čo by to malo obsahovať, čo by to nemalo obsahovať. Myslím si, že to, čo som videl u pani Krištúfkovej, bolo v poriadku,“ hovorí Kollár.

Obul sa do Beblavého

Strane Spolu a jej bývalému predsedovi Miroslavovi Beblavému, ktorí o prácach informovali, odkázal, že treba rešpektovať školský systém a ak ho chcú meniť, odporučil im dostať sa do parlamentu, prípadne do vlády a obsadiť pozíciu ministra školstva.

Tak je, či nie je to plagiát?

Podľa medializovaných informácií mal Kollár popri svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Ten ju podľa Denníka N nedal Kollárovi prerobiť, ale umožnil mu v roku 2015 získať magisterský diplom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Denník označil Kollárovu 58-stranovú prácu za plagiát.

Zdroj: TASR