Po mohutných výbuchoch v továrni na pyrotechniku skončili v nemocnici desiatky ľudí!

Aktualizované 16:16 Na najmenej štyroch mŕtvych a 97 zranených sa zvýšil počet obetí mohutných výbuchov, ku ktorým došlo v piatok v továrni na zábavnú pyrotechniku pri meste Hendek v provincii Sakarya na severozápade Turecka. Informovala o tom agentúra AP.

V čase nešťastia sa v továrni nachádzalo približne 150 pracovníkov, z ktorých najmenej 56 bolo so zraneniami prevezených do nemocnice, uviedol pre agentúru Anadolu guvernér provincie Sakarya Četin Oktay Kaldirim.

Po výbuchoch a následnom požiari boli na miesto vyslané desiatky hasičov a zdravotníkov. Po ich príchode však výbuchy pokračovali, čo hasičom sťažovalo úsilie dostať oheň pod kontrolu.

