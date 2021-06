Zdroj: ATE Poprad Tragická nehoda v Harmanci: Zahynula mamička, jej dieťa je vážne zranené Vážna dopravná nehoda na strednom Slovensku zmobilizovala hasičov aj záchranársky vrtuľník. Cyklistka svoj boj o život nakoniec prehrala. Dnes o 14:47 Krimi

Dnes o 14:47 Krimi Tragická nehoda v Harmanci: Zahynula mamička, jej dieťa je vážne zranené Vážna dopravná nehoda na strednom Slovensku zmobilizovala hasičov aj záchranársky vrtuľník. Cyklistka svoj boj o život nakoniec prehrala.

Po dopravnej nehode v Harmanci v Banskobystrickom okrese boli dvaja cyklisti v bezvedomí, na mieste pristál vrtuľník záchrannej zdravotnej služby. V sobotu predpoludním o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Ako uvádza, účastníkmi dopravnej nehody boli osobné auto a dvaja cyklisti. Na mieste udalosti zasahovali siedmi hasiči s dvomi kusmi techniky.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová v sobotu popoludní uviedla, že ženu sa záchranári ešte pokúšali oživiť. „Napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo. Na mieste nehody bolo aj zranené dieťa, to bolo po ošetrení prevezené do nemocnice. K jeho zdravotnému stavu viac informácií nemôžeme poskytnúť,“ zhrnula.

Podľa informácií tvnoviny.sk ide o dieťa zosnulej cyklistky a má byť vážne zranené. Ako uvádza portál, k nehode došlo tak, že auto, v ktorom sedel 45-ročný vodič, prešlo z neznámych príčin do protismeru, kde zachytilo matku s dcérou na bicykloch. Podľa predbežných informácií vodič nemal v krvi alkohol.

Zdroj: TASR