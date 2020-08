Dnes o 08:30 Tlačové správy Po novom si za zásielky z Číny priplatíte: Nezúfajte, ale začnite NAKUPOVAŤ u nás!

Ak patríte k tým zákazníkom, ktorí nakupujú v čínskych e-shopoch, zbystrite pozornosť. Od roku 2021 prestane v EÚ platiť výnimka, vďaka ktorej neplatíte DPH pri tovare do 22 eur. Poradíme vám, čo s tým!

Ruku na srdce, že aj vo vašom telefóne svieti jedna z populárnych aplikácií, cez ktorú sa dá kúpiť tovar z Číny?! Ten sa vyznačuje tým, že je cenovo neporovnateľne lacnejší a tým pádom aj výhodnejší, ako v e-shopoch európskych krajín. Dôvod je jasný ako facka! Zásielky z Číny a iných krajín mimo EÚ, ktoré nepresiahnu 22 eur, sa totiž nepreclievajú.

Ceny pôjdu hore

Od prvého dňa roku 2021 bude „oslobodenie“ menších zásielok od DPH už pravdepodobne minulosťou. V praxi to znamená, že ceny tovaru budú stúpať a Slováci, ktorí majú v čínskych e-shopoch záľubu nakupovať, si siahnu hlbšie do vrecka. Napríklad. Máte záujem o objednanie si krytu na telefón, ale po novom už cena nebude taká výhodná.

Máme recept, čo s tým!

Slovenskí zákazníci si z Číny vo veľkom kupujú hlavne príslušenstvo na mobilné telefóny. „Na dračku“ idú kryty, obaly, ochranné sklá, púzdra, či slúchadlá alebo nabíjačky. Tie však máme za porovnateľné ceny aj my na www.digitall.sk! Stačí len kliknúť na náš portál, prehrabať sa v našej ponuke a ubezpečujeme vás, že nakúpite za rozumnú cenu. Garantujeme aj to, že disponujeme najväčším sortimentom príslušenstva pre mobilné telefóny na slovenskom trhu.

Na toto sa v Číne nechytajú

Samozrejme, keď sa zavedie clo, zákazníci malých zásielok to pocítia. Keď si však vyberiete, objednáte a kúpite tovar u nás, máte jednu veľkú výhodu, ktorú Aliexpress či Wish nemajú. Je to rýchlosť doručenia a serióznosť! Na zásielku z Číny ste často čakali niekoľko týždňov, čo však bol ten lepší prípad. Nespočetne veľakrát sa totiž stalo, že váš tovar ku vám nedorazil, ale vy ste zaň zaplatili.

Pri nákupe cez www.digitall.sk vám nič také nehrozí. Zásielka k vám príde v čo najkratšom čase a nemusí mať obavy, že by sa niekde „zasekla“. Ponúkame vám aj porovnanie cien daného tovaru, bezpečné doručenie, platbu na splátky alebo výmenu či vrátenie tovaru.

4 Galéria

Zdroj: Digitall

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Digitall