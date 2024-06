6. jún 2024 ELA Správy Zo zahraničia POBÚRENÍ Česi! Škola zriadila NEBINÁRNE toalety: Rešpektujeme deti, vysvetľuje riaditeľka Gymnázium a stredné odborné učilište v Plasách na Plzeňsku v Českej republike zaviedlo v škole nebinárne toalety, čo znamená, že nie sú výlučne mužské ani ženské.

Ako o prípade píše iDnes.cz, tento krok školy vyvolal na sociálnych sieťach rozporuplné reakcie. Vedenie školy si ale za svojím rozhodnutím stojí a vysvetľuje ho tým, že je vyjadrením rešpektu k deťom.

Rozporuplné reakcie

„V škole máme pár študentov, ktorí si zmenili pohlavie, preto sme to urobili,“ povedala riaditeľka Gymnázia a Stredného odborného učilišťa Plasy Markéta Lorenzová na otázku, prečo v škole k toaletám pre ženy a mužov pridali nebinárne WC.

Riaditeľka doplnila, že podrobnosti o študentoch, ktorým toalety dobre slúžia, nebude zverejňovať, pretože je to veľmi dôverné.

Na sociálnej sieti sú podľa komentárov pod príspevkom týmto krokom pobúrení a takpovediac zhnusení či zhrození. Mnohí to označujú za zvrátenosť, ktorá sa sem dostala z Ameriky.

S nápadom prišli pedagógovia

S týmto nápadom však neprišli študenti, ako by sa zdalo. Zriadenie nebinárnych, čiže rodovo diverzných toaliet, podľa riaditeľky vzišlo od učiteľov. Chcú, aby sa študenti cítili v škole dobre.

„Niekto to môže odsudzovať, ale škola je tu aj od toho, aby napĺňala potreby žiakov,“ pripomenula Lorenzová s tým, že jeden zo žiakov, ktorých sa situácia týka, nechcel obedovať pred ostatnými, tak mu škola vytvorila kútik, kde si môže obed v pokoji zjesť.

Doba sa podľa riaditeľky mení. Títo ľudia medzi nami tiež žili, ale svoju sexuálnu identitu tajili. „Menia sa aj ich rodičia, ktorí to predtým brali ako hanbu, teraz sa s nami o tom bavia,“ načrtla.

Prišlo im to normálne

Zo 600 detí sa zmena pohlavia týka dvoch, ktorí sa otvorili. „Ak sú v škole aj ďalší žiaci, ktorí svoje postoje taja, povedať neviem. Ale myslím si, že k nám majú dosť veľkú dôveru a že by mohli prísť, ale neprišli,“ poznamenala Lorenzová.

Výsledkom podľa nej nie je, že by študenti, ktorí zmenu pohlavia zverejnili, boli zdrojom posmechu. Na otázku, či sa zriadením nebinárnych toaliet inšpirovali v niektorej inej škole, odpovedala, že nie, že im to jednoducho prišlo normálne.

Na internete sa síce objavujú aj negatívne reakcie, ale Lorenzová vraj ani medzi rodičmi nič také nezaznamenala. „Ako sme to cítili, tak sme to urobili a funguje to, toaleta je využívaná,“ dodala.

Gymnázium a střední odborné učiliště v Plasích na Plzeňsku zavedlo ve škole nebinární toalety, což znamená, že nejsou... Posted by Naše Plzeň on Wednesday, June 5, 2024

Zdroj: Dnes24.sk